《財經天下－陶冬》聯儲買保險

《財經天下》重要的事情，要說三遍，有時候說完了也沒有用。重要的事情，做三遍就夠。

特朗普做到了。

去年十二月開始，特朗普就將矛頭直指聯邦儲備局主席鮑威爾，要求他下調政策利率。從特

氏推特到財政部長，鮑威爾承受了歷史上罕見的行政當局壓力，但是他沒有投降。一方面聯儲強

調「耐心」，打消市場對加息的恐懼，另一方面貨幣當局用「ｄａｔａ ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ」

作為推搪，拒絕了白宮立即減息的要求。市場恐懼得以控制，但是特朗普的減息訴求並沒有得到

滿足。

看明白說多少遍都沒有用處，特朗普開始做。拳打腳踢地製造地緣緊張局勢，製造不確定因

素，製造市場恐慌。特朗普率先對中國產品出手，先後對２５００億美元的中國產品徵收懲罰性

關稅，並揚言對剩余的中國產品也一樣課重稅。此招出後，貿易局勢驟然緊張，全球供應鏈承受

壓力，中國製造商和美國消費者均受到沖擊。未幾，特朗普將對中國的戰火由貿易領域燒到科技

領域，針對某家中國５Ｇ企業發起一輪又一輪的絞殺行動，不僅那家企業因此面臨生死存亡的危

急，全世界的ＩＴ產業鏈都受到影響。

接下來，特朗普矛頭一轉，將貿易屠刀揮向近鄰墨西哥，因為過境移民問題而對所有墨西哥

輸美產品徵收關稅，而且每個月稅率遞增。除了這三板斧，特朗普同時對歐洲、日本、印度施壓

，如果不在貿易談判中妥協的話，它們的輸美產品也將遭遇高關稅。



＊「不確定性」令決策者防不勝防＊



這次輪到聯儲坐不住了。之前特朗普只是在推特吹水，如今是實打實的關稅制裁。他的貿易

極端施壓，已經為全球經濟和貿易前景蒙上了陰影，也帶來了股市的動盪。美國貨幣當局不得不

偏離耐心等待的初衷，準備減息救經濟了。監管當局的減息信號一閃動，華爾街就炸了。美國國

債市場經歷了近七年罕見的資金流入，國債收益率曲線全方位下沉，國債利率急跌。

一個月前只有少數經濟分析員預測年內減息，現在利率期貨價格顯示九月減息的概率超過八

成，年底前減息的概率達到９８％，市場預測年內減息兩次。上次出現類似戲劇性的分析員減息

預期變化發生在雷曼危機之後，美國資金市場凍結，經濟陷入衰退，聯儲因此推出人類歷史上全

所未有的量化寬鬆政策。

然而，在可預見的將來，筆者看不到美國出現金融恐慌，也看不到衰退，為什麼聯儲那麼急

著要減息呢？美國經濟的確有放緩的跡象，但是暫時未見到衰退；美國通貨膨脹率的確在下滑，

不過消費者根本不處於通縮心態。聯儲通常在經濟瀕臨或進入衰退後開始實施逆周期擴張政策，

這次似乎不同。究其原因，四個字，「不確定性」。

特朗普對經濟學的認識不深，也不按章法出牌。對中國進口產品施以重稅，不僅打擊中國製

造商，也加重美國消費者負擔，加稅越往後，替代性選擇越少，美國消費者越需要買單。對中國

某企業實施技術禁運，當然對該企業構成巨大的傷害，但是美國芯片製造商的訂單同樣下降，而

且它們正值投資周期，不利於企業維持長期競爭力。貿易戰從來都是殺敵一千自損八百的遊戲，

特朗普為了選舉連任卻對加關稅樂此不疲。

特朗普在貿易戰上愈來愈一意孤行、不可捉摸，這令全球經濟形勢變得更難把握，企業的投

資決策自然變得更慎重。這些不僅加快了經濟增長的下行、拖累了通貨膨脹的預期、加劇了資本

市場的動盪，而且帶來了巨大的不確定性。這種不確定性，無法通過經驗或模型來量化風險，對

經濟和信心的傷害可能來得很突然，令決策者防不勝防。



＊最快七月第一次減息，今年總共減息兩次＊



於是，聯儲就在經濟沒有明顯衰退跡象的時候，率先推出減息措施。這不是對經濟衰退的反

應，而是預先防範，屬於買保險的性質。買保險式的減息，在１９９５年和１９９８年曾經出現

過兩次，都是因為外部環境突變而作出的預防性措施，筆者認為這次也是買保險式的減息。用鮑

威爾自己的話說，「採取適當措施維持經濟擴張，密切監控貿易動向的影響」。

既然是買保險，相信聯儲未必需要完成整輪的的降息周期，作出一至二次減息之後，貨幣當

局會靜觀其變，根據那時候的經濟情況再決定是否需要加碼還是暫停。筆者認為，美國最快在今

年七月第一次減息，今年總共減息兩次，每次一碼。

這幾個月市場對債券市場利率倒懸議論紛紛，不少分析員認定美國已經接近一場經濟衰退。

其實利率倒懸分成兩種，第一種是通脹預期下降，長端國債利率迅速下滑，第二種是央行加息，

推高短端國債利率。目前的倒懸屬於第一種，市場對通脹前景作出重估，長端利率大幅下滑。明

顯的，貨幣當局看到了問題所在，開始壓低短期利率，藉此重新平衡長短利率之差，讓資金成本

有效地反映在利率上。今年三月前聯儲主席耶倫出席筆者公司的亞洲投資論壇時表示，美國經濟

暫時見不到太多的衰退跡象，但是市場價格表明「也許是時候減息了」，筆者認為此觀點依然正

確。

無獨有偶，不僅美國在放鬆貨幣環境，中國已經在放水，歐洲與澳大利亞也在放水，幾乎所

有國家的經濟都在放緩，但是多數國家的經濟並沒有陷入衰退，央行做的就是買保險，對沖貿易

糾紛所帶來的潛在風險。特朗普成功了，挾持聯儲後，他可以更為所欲為。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）

