  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/06/2019 10:49

《股林淘金－林家亨》安老宿位需求殷切，嘉濤可中長線持有

　　《股林淘金》嘉濤（０２１８９）為香港安老院舍運營商，目前供應１１２９個院舍宿位，
為長者提供各種安老服務，以及銷售保健及醫療產品和服務。按收益計，集團佔市場分額
１﹒３％，為香港三大私營安老院其中之一。截至今年３月底止年度，收入上升３﹒８７％至１
﹒５６億港元，純利為３６﹒４４百萬元，增長８﹒８２％。
　　集團目前經營８間安老院，其中７間安老院參與了社會福利署的「改善買位計劃」，即福利
署會津貼基本費用，餘下由客戶自行支付。２０１８年該計劃下的宿位達５７９個，根據計劃來
自福利署產生的收入分別佔整體收入約４３﹒０％，擁有穩定的收入和現金流。集團預測在下一
個財務年度將派發不少於８０％的可供派純利作為股息，以集團的商業模式料長遠可提供穩定派
息。
　　目前整體平均入住率高達９６％，集團集資主要用於設立六間新護理安老院，以及升級目前
院舍設施，未來宿位供應及收入將大幅增加。於今年３月底，津助院舍及私營安老院舍（包括改
善買位計劃）的宿位分別平均輪候時間約為４０個月和１０個月，在這供不應求的情況下，長遠
政府會增加資助宿位的供應，對整個行業及集團日後經營有利。以目前預測市盈率約２０倍，估
值較最大競爭對手松齡護老集團（０１９８９）為低，投資者不妨待上市後作出吸納，宜設止蝕
價於買入價之下的５％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
生財有道03/06/2019
領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金