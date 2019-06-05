《股林淘金－林家亨》安老宿位需求殷切，嘉濤可中長線持有

《股林淘金》嘉濤（０２１８９）為香港安老院舍運營商，目前供應１１２９個院舍宿位，

為長者提供各種安老服務，以及銷售保健及醫療產品和服務。按收益計，集團佔市場分額

１﹒３％，為香港三大私營安老院其中之一。截至今年３月底止年度，收入上升３﹒８７％至１

﹒５６億港元，純利為３６﹒４４百萬元，增長８﹒８２％。

集團目前經營８間安老院，其中７間安老院參與了社會福利署的「改善買位計劃」，即福利

署會津貼基本費用，餘下由客戶自行支付。２０１８年該計劃下的宿位達５７９個，根據計劃來

自福利署產生的收入分別佔整體收入約４３﹒０％，擁有穩定的收入和現金流。集團預測在下一

個財務年度將派發不少於８０％的可供派純利作為股息，以集團的商業模式料長遠可提供穩定派

息。

目前整體平均入住率高達９６％，集團集資主要用於設立六間新護理安老院，以及升級目前

院舍設施，未來宿位供應及收入將大幅增加。於今年３月底，津助院舍及私營安老院舍（包括改

善買位計劃）的宿位分別平均輪候時間約為４０個月和１０個月，在這供不應求的情況下，長遠

政府會增加資助宿位的供應，對整個行業及集團日後經營有利。以目前預測市盈率約２０倍，估

值較最大競爭對手松齡護老集團（０１９８９）為低，投資者不妨待上市後作出吸納，宜設止蝕

價於買入價之下的５％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

