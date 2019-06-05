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即市新聞

05/06/2019 09:41

【光證頭痛】５２億人幣大刁輸清光，光證疑拒賠遭招行提巨額訴訟

　　《經濟通通訊社５日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）日前公告，全資
子公司光大資本投資遭招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）告上法庭，要求對方履行
差額補足義務，償還約３４﹒８９億元（人民幣．下同）款項，而光大證券去年的淨利潤只有
１﹒０３億元。光大證券更表示，光大資本旗下約４４億元資產已被法院凍結。
　　這一紙公告震驚財經界，光證Ｈ股在本周一二（３－４日）累挫６﹒４％，Ａ股兩日累插９
﹒３％。究竟是什麼樣的交易，令光證陷入數額如此巨大的訴訟？

＊曾是體育賽事版權巨頭，目標公司兩年後破產＊

　　據《中國基金報》旗下微信公眾號報道指，在２０１６年，當時還十分風光的暴風集團
（深：３００４３１）聯合光大資本全資子公司光大浸輝設立浸鑫基金，收購國際頂尖體育媒體
服務公司ＭＰ　＆　Ｓｉｌｖａ（ＭＰＳ）的６５％股權，其坐擁世界盃、英超、意甲、法甲、
Ｆ１、法網、ＮＦＬ超級碗、ＮＢＡ等十多項世界頂級賽事版權，當時收購價為５２億元。
　　但ＭＰＳ被收購後，便接二連三地失去相關體育賽事聯盟的版權和合約，經營陷入舉步維艱
的境地，連剩餘賽事的版權費都無力支付，最終浸鑫基金入主不到兩年半，ＭＰＳ便宣告破產。
　　以理財資金出資２８億元人民幣的招商財富，是整個交易中的最大受害者。招商銀行作為浸
鑫基金優先級合夥人的關聯方，在基金成立時與光大資本簽署了一份差額補足函，內容為若優先
級合夥人不能實現退出時，由光大資本承擔相應的差額補足義務。但光大證券於２月公告，稱差
額補足函的有效性存有爭議，光大資本的實際法律義務尚待判斷，即不願意履行其差額補足義務


＊光大證券：不實報道，會追究責任＊

　　報道昨晚一經曝光，光大證券很快便在其微信公眾號反擊，指近日有自媒體在未經採訪、核
實的情況下針對公司子公司涉及的項目發布不實報道，傳播虛假信息。光大證券稱，已敦促有關
自媒體消除其不實報道的影響，並將保留追究其法律責任的權利，更要求其他媒體平台不要隨意
轉發此類未經核實的信息，更不要故意「杜撰改編」，否則公司將一並追究相應法律責任。
（ｅｙ）

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