【格力易主】傳格力電器管理層將聯手厚樸資本購公司控股權

《經濟通通訊社５日專訊》內媒《第一財經》引述一名接近格力的業內資深人士透露，厚樸

資本有可能將聯手高瓴資本、格力電器管理層一起參與格力電器（深：０００６５１）１５％股

權的收購，以董明珠為首的公司高管擬控制格力電器的消息進一步被坐實。

另外，在格力集團傳出轉讓控股權消息前，厚樸投資已在珠海設立多家子公司，被指其對接

盤格力早有部署。（ｅｙ）

