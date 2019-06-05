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即市新聞

05/06/2019 13:41

【格力易主】傳格力電器管理層將聯手厚樸資本購公司控股權

　　《經濟通通訊社５日專訊》內媒《第一財經》引述一名接近格力的業內資深人士透露，厚樸
資本有可能將聯手高瓴資本、格力電器管理層一起參與格力電器（深：０００６５１）１５％股
權的收購，以董明珠為首的公司高管擬控制格力電器的消息進一步被坐實。
　　另外，在格力集團傳出轉讓控股權消息前，厚樸投資已在珠海設立多家子公司，被指其對接
盤格力早有部署。（ｅｙ）

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