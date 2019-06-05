《經濟通通訊社５日專訊》中國郵政集團公司５日與華為公司簽署戰略合作協議。中國郵政
和華為公司將在分布式架構、咨詢規劃、智慧物流、智慧園區、雲計算、大數據、ＳＤＮ敏捷網
絡、智慧網點轉型、綠色節能數據中心和敏捷分支等領域加強合作，開展新技術前瞻性課題研究
，共同探索ＩＣＴ新技術在中國郵政金融、寄遞、郵務三大業務板塊的應用共同促進中國郵政Ｉ
ＣＴ數字化轉型。（ｃａ）
05/06/2019 13:49
【華為動向】中國郵政與華為結為全面戰略合作夥伴，開展金融合作
《經濟通通訊社５日專訊》中國郵政集團公司５日與華為公司簽署戰略合作協議。中國郵政
和華為公司將在分布式架構、咨詢規劃、智慧物流、智慧園區、雲計算、大數據、ＳＤＮ敏捷網
絡、智慧網點轉型、綠色節能數據中心和敏捷分支等領域加強合作，開展新技術前瞻性課題研究
，共同探索ＩＣＴ新技術在中國郵政金融、寄遞、郵務三大業務板塊的應用共同促進中國郵政Ｉ
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