  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/06/2019 13:49

【華為動向】中國郵政與華為結為全面戰略合作夥伴，開展金融合作

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國郵政集團公司５日與華為公司簽署戰略合作協議。中國郵政
和華為公司將在分布式架構、咨詢規劃、智慧物流、智慧園區、雲計算、大數據、ＳＤＮ敏捷網
絡、智慧網點轉型、綠色節能數據中心和敏捷分支等領域加強合作，開展新技術前瞻性課題研究
，共同探索ＩＣＴ新技術在中國郵政金融、寄遞、郵務三大業務板塊的應用共同促進中國郵政Ｉ
ＣＴ數字化轉型。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金