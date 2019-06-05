【華為動向】蘇寧回應華為高管造訪：雙方正商談合作包括銷售電視

《經濟通通訊社５日專訊》報道指華為大中華區融合電商部部長陸生虎及智慧大屏產品一行

團隊日前現身南京蘇寧總部，市場傳言指蘇寧將成為華為電視首銷渠道。蘇寧易購向內媒回應稱

確有此事，雙方正在談一些合作，也包括電視，這兩天會有確切的消息出來。

日前有消息稱，華為已與ＴＣＬ集團旗下華星光電就６５吋電視面板供應達成合作，兩款華

為液晶電視５月２９日已經通過３Ｃ認證，華為液晶電視機將於今年９月或１０月上市。

（ｃａ）

