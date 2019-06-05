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即市新聞

05/06/2019 09:50

【聚焦數據】５月財新服務業ＰＭＩ跌至５２﹒７，創三個月新低

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國５月財新服務業ＰＭＩ錄得５２﹒７，較４月回落１﹒８個
百分點，為三個月以來最低，但增速仍然強勁。此前公布的５月財新中國製造業ＰＭＩ持平於
５０﹒２，兩大行業一平一落，導致５月財新中國綜合ＰＭＩ錄得５１﹒５，低於４月１﹒２個
百分點。
　　財新中國服務業和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ並不完全一致。國家統計局公布的５月服
務業商務活動指數為５３﹒５，上升０﹒２個百分點；綜合ＰＭＩ錄得５３﹒３，比４月回落０
﹒１個百分點。
　　５月服務業新訂單總量繼續上升，但增速放緩至三個月低點。受訪企業反映，新產品發布、
促銷活動，帶動新訂單總量回升。製造業新訂單總量也加速增長，但整體水平仍屬溫和，二者綜
合，５月新訂單溫和增長，增速為三個月以來最低。
　　５月製造業與服務業的新出口訂單量均小幅上升。其中服務業新出口訂單較４月明顯回落，
僅出現微漲。部分企業反映，國際市場需求轉弱。製造業新出口訂單則重返擴張區間。兩大行業
用工呈現分化。服務業用工規模繼續小幅上升，連續八個月保持擴張，企業反映，這與訂單需求
增長有關。製造業用工則小幅下降。
　　５月製造業信心度降至２０１２年４月有數據以來的最低點，服務業樂觀度也降至２０１８
年７月以來最低。兩大行業企業對未來１２個月的生產與經營前景信心度，降至２０１２年有數
據以來最低。企業預期偏低，普遍與中美貿易爭端持續、全球需求偏弱有關。
　　財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，受服務業放緩的拖累，５月中國經
濟增長呈現一定放緩跡象，企業盈利、就業狀況承壓，信心顯著走弱，亟需以產權保護和要素市
場化為核心的一系列改革提振信心，就業和企業信心問題尤其值得政策關注。（ｃａ）

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