【數據解讀】財新：服務業ＰＭＩ降至三個月低，顯示經濟擴張放緩

《經濟通通訊社５日專訊》在出口銷售疲弱，新接業務總量增速放緩，以及企業經營成本負

擔加劇等因素的共同影響下，財新中國５月服務業降至三個月低位，不過仍保持在擴張區間；綜

合ＰＭＩ同樣降至三個月最低，反映國內需求疲弱，經濟增長出現放緩跡象。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，經濟擴張放緩，其中就業和市場信

心非常值得關注。而綜合ＰＭＩ的下降主要是服務業增長放緩，數據反映服務業需求和就業增展

正在放緩，投入成本增速超過收入增速令服務業企業仍面臨巨大壓力。

而５月服務業經營活動指數雖然回落，但整體仍屬強勁，並且擴張期延續至５８個月。新業

務指數雖繼續高於臨界值但增速放緩，銷售的增長則主要與金融與汽車類別為主的新產品問世有

關，此外也是因為推出了促銷活動。

經歷了４月份從海外接獲的新業務量大幅增長之後，服務業企業５月份從海外接獲的新業務

量增速回落至輕微水平，新接海外業務指數為三個月最低，絕大多數受訪企業表示５月份出口銷

售沒有增減。就業指數連續八個月保持在擴張，不過，本月指數較上月明顯回落。

價格方面，由於原料價格與勞動力成本上升，導致經營成本的上升，投入價格指數繼續擴張

；中國服務業收費價格亦進一步輕微上升，加價幅度略超長期均值，受訪企業普遍表示加價是因

為成本負擔上升，影響被傳導至客戶。

雖然業界對未來一年前景的信心度雖然整體仍保持強勁，但５月的經營預期指數已下滑至

２０１８年７月以來最低。業務目標提升、新產品問世、促銷活動等都是業界對增長前景的信心

來源，不過，部分企業對經濟環境整體相對低迷感到憂慮。（ｃａ）

