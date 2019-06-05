【Ａ股外援】「入富」Ａ股名單修正至１０９０隻，剔除７隻微盤股

《經濟通通訊社５日專訊》據《中證網》引述富時羅素方面表示，永安行

（滬：６０３７７６）、花王股份（滬：６０３００７）、浙江世寶（深：００２７０３）、大

元泵業（滬：６０３７５７）、新五豐（滬：６００９７５）、永藝股份（滬：６０３６００）

以及榮晟環保（滬：６０３１６５）７隻微小盤股，未進入富時羅素納入Ａ股第一階段第一批次

的最終名單，最終納入名單含１０９０隻Ａ股。

富時羅素方面解釋，由於早前已確定只會納入大中小盤，因此這７隻微小盤股不符合納入要

求。（ｅｙ）

