《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，經國務院批准，人民幣合格境外機構投資者
（ＲＱＦＩＩ）試點地區擴大到荷蘭，投資額度為５００億元人民幣。
ＲＱＦＩＩ試點地區擴大到荷蘭，是兩國在金融領域深化合作的重要體現，有利於拓寬境外
投資者人民幣資產配置渠道，擴大境內資本市場對外開放，也有利於促進雙邊貿易和投資便利化
。（ｗｌ）
05/06/2019 16:17
【聚焦人幣】ＲＱＦＩＩ試點地區擴大至荷蘭，額度５００億人幣
《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，經國務院批准，人民幣合格境外機構投資者
（ＲＱＦＩＩ）試點地區擴大到荷蘭，投資額度為５００億元人民幣。
ＲＱＦＩＩ試點地區擴大到荷蘭，是兩國在金融領域深化合作的重要體現，有利於拓寬境外
投資者人民幣資產配置渠道，擴大境內資本市場對外開放，也有利於促進雙邊貿易和投資便利化
。（ｗｌ）
|樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
|FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
|生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
|國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
|生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
|FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰