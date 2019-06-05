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05/06/2019 16:17

【聚焦人幣】ＲＱＦＩＩ試點地區擴大至荷蘭，額度５００億人幣

　　《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，經國務院批准，人民幣合格境外機構投資者
（ＲＱＦＩＩ）試點地區擴大到荷蘭，投資額度為５００億元人民幣。
　　ＲＱＦＩＩ試點地區擴大到荷蘭，是兩國在金融領域深化合作的重要體現，有利於拓寬境外
投資者人民幣資產配置渠道，擴大境內資本市場對外開放，也有利於促進雙邊貿易和投資便利化
。（ｗｌ）

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