【聚焦人幣】ＲＱＦＩＩ試點地區擴大至荷蘭，額度５００億人幣

《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，經國務院批准，人民幣合格境外機構投資者

（ＲＱＦＩＩ）試點地區擴大到荷蘭，投資額度為５００億元人民幣。

ＲＱＦＩＩ試點地區擴大到荷蘭，是兩國在金融領域深化合作的重要體現，有利於拓寬境外

投資者人民幣資產配置渠道，擴大境內資本市場對外開放，也有利於促進雙邊貿易和投資便利化

。（ｗｌ）

