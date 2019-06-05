《經濟時評》ＩＭＦ調低中國今年經濟增長預測至６﹒２％

《經濟通通訊社５日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）下調中國２０１９年ＧＤＰ增速預

測，由原來６﹒３％降至６﹒２％，另將中國２０２０年ＧＤＰ增速預測從６﹒１％下調至６％

。預測２０１９年中國通脹率將上升至２﹒３％。

ＩＭＦ指出，如果沒有新的關稅或經濟放緩，中國就不再需要進一步放鬆政策，中國的刺激

措施足以穩定２０１９－２０２０年的增長，可以採用財政擴張政策來穩定中國經濟。（ｃａ）

