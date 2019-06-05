  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/06/2019 16:05

《經濟時評》ＩＭＦ調低中國今年經濟增長預測至６﹒２％

　　《經濟通通訊社５日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）下調中國２０１９年ＧＤＰ增速預
測，由原來６﹒３％降至６﹒２％，另將中國２０２０年ＧＤＰ增速預測從６﹒１％下調至６％
。預測２０１９年中國通脹率將上升至２﹒３％。
　　ＩＭＦ指出，如果沒有新的關稅或經濟放緩，中國就不再需要進一步放鬆政策，中國的刺激
措施足以穩定２０１９－２０２０年的增長，可以採用財政擴張政策來穩定中國經濟。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金