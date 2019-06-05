【ＦＯＣＵＳ】減息甜頭在望，考驗「逃頂」功夫

【ＦＯＣＵＳ】一向對貿易戰三緘其口的聯儲主席鮑叔，周二（４日）出席政策研討會時罕

有表態稱，「將在必要時採取適當措施（ａｃｔ ａｓ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ）以維持經濟

擴張」，刺激美股三大指數齊創５個月最大單日升幅。

市場押注聯儲年內減息預期節節上升，「聰明錢」上月卻以創紀錄的速度流出股票ＥＴＦ，

另有對沖基金大佬透露，已將９３％的投資轉入淨單位並買入部分國債，不約而同印證股市

「ｂｕｙ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ，ｓｅｌｌ ｔｈｅ ｌａｓｔ ｒａｔｅ ｈｉｋｅ（首次加

息買入，最後一次離場）」的傳統智慧。回看歷史，聯儲上兩次減息後，美股隨後即進入漫漫熊

市。這一次，又會否ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ？



＊鮑叔籲棄用「非常規」，為更寬鬆埋伏筆＊



中美貿易戰愈戰愈酣，更蔓延科技、商品、學術、旅遊領域，即使位高權重如鮑叔，也坦言

「不知貿易議題將如何或何時得以解決（ｈｏｗ ｏｒ ｗｈｅｎ ｔｒａｄｅ ｉｓｓｕｅｓ

ｗｉｌｌ ｂｅ ｒｅｓｏｌｖｅｄ）。」一句「將在必要時採取適當措施」，相當於直認對減

息持開放態度。

值得留意的是，他有關「也許現在是時候棄用『非常規

（ｕｎｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ）』一詞，因相信未來仍或不可避免以某種形式使用金融危機

時所使用的政策工具」，以及「利率接近ＥＬＢ（有效下限），已成為我們這個時代主要的貨幣

政策挑戰」的提法，更被部分市場人士解讀為是暗示或重啟量化寬鬆（ＱＥ），甚至零利率

（ＺＩＲＰ）、負利率（ＮＩＲＰ）。

減息綠燈刺激美股周一大幅反彈，債市下挫，帶動美債殖利率從低位反彈。不過，目前十年

期債息仍徘徊２﹒１厘水平，相當於較去年１１月高位逾３﹒２厘跌逾１﹒１厘，顯示市場認為

聯儲未來至少要減息４次（每次０﹒２５厘）。



＊減息難甩衰退如影隨行，恐指向熊市開啟＊



連跌６周的美股似重現生機，不過望真些，反彈似像空頭回補多些。若參考歷史，減息非但

不等於牛市延續，相反更指向熊市開啟居多。因減息周期往往伴隨經濟衰退如影隨行，此從全球

製造業ＰＭＩ最新跌至７年低位可見一斑。

２００１年１月及２００７年９月，聯儲啟動降息模式，標普５００指數在短暫走高後，調

整幅度高達５０％。或是借鑑「ｂｕｙ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ，ｓｅｌｌ ｔｈｅ ｌａｓｔ

ｒａｔｅ ｈｉｋｅ」的傳統智慧，數據顯示，全球股票ＥＴＦ於５月遭遇史上最大規模的單月

淨流出１９９億美元；戰績彪炳的對沖基金大佬Ｓｔａｎｌｅｙ Ｄｒｕｃｋｅｎｍｉｌｌｅｒ

近日更透露，自侵侵５月發推向中國發出加稅威脅後，就已將９３％的投資轉入淨單位（Ｎｅｔ

Ｆｌａｔ，相當於將股票曝險降至零）並買入部分美債。

就在周二，國家發改委透露，將認真研究稀土出口管控措施，而美國商務部同日公布報告，

聲稱政府將採取「前所未有（ｕｎｐｒｅｃｅｄｅｎｔｅｄ）」的行動，確保美國不會被切斷這

些關鍵材料的供應。倘若中國真的出手「稀土牌」，勢意味貿易戰再升級。

減息甜頭在望，如何在「最後的牛市」幻滅前成功逃頂，應才是真正的考驗功夫。

（經濟通通訊社 俞瑾）

