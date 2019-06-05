【華為動向】清華大學與華為公司簽署科技合作框架協議

《經濟通通訊社５日專訊》據清華大學官網，華為董事、戰略研究院院長徐文偉一行３日訪

問清華大學，清華大學與華為簽署科技合作框架協議，促進雙方合作邁向新台階。清華大學微電

子與納電子學系副主任吳華強、物理系副主任龍桂魯、智能人機交互研究中心主任史元春、車輛

與運載學院院長楊殿閣先後圍繞未來芯片技術、量子信息技術、智能人機交互技術、智能網聯汽

車技術等前沿領域分享了最新研究成果。雙方還就感興趣的合作領域與前沿科技熱點進行了交流

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