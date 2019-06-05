《投資智慧－鄧聲興》恆指６月走勢仍偏弱，反向ＥＴＦ助對沖大市

《投資智慧》市場憂慮美國經濟前景放緩及國際貿易關係緊張。美國３個月期國債與１０年

期國債的孳息率倒掛幅度加大，釋出經濟放緩的信號，導致美股三大指數連續兩日急挫。另一方

面，中美貿易摩擦升溫，港股在「五窮月」急瀉２７９８點。恆指上周失守２７０００關後，後

市仍受消息面主導。相信兩國元首在６月底在日本Ｇ２０峰會中會面後，有望為貿談帶來轉機，

對大市會有更明確的方向。預計恆指在６月的走勢仍會反覆偏弱。



環球股市波動性增加，避險情緒高漲。資金轉為吸納避險及對沖產品。以往市場的對沖產品

不多，窩輪及牛熊證難以百分百對沖風險，且條件複雜，亦有到期日，不可長期持有因時間值會

損耗。投資反向ＥＴＦ是其中一個對沖大市的選項。目前ＦＩ南方恆指反向ＥＴＦ

（０７３００），其市值已近４８億元，在本港的槓桿反向產品中市值最大。在過去一年，該

ＥＴＦ的日均成交額達２﹒１５億元，屬前五大最活躍的港股ＥＴＦ。根據港交所數據，截至４

月底，ＥＴＦ、槓桿及反向產品總市值高達為３４６０億元，故買賣亦相對靈活。



以本港市值最大的ＦＩ南方恆指為例，該股１個月以來已上升８﹒９％。南方東英亦推出恆

指每日兩倍反向（－２Ｘ）的ＥＴＦ（０７５００），上市首日錄超過３０００萬元成交。恆指

每日兩倍反向ＥＴＦ，是一款以恆指期貨為基礎的產品。反向ＥＴＦ即根據掛勾指數的表現，提

供反向的回報，如果恆指一日跌２％，有關的反向ＥＴＦ便有２％的升幅，反之亦然。至於２倍

反向ＥＴＦ，那投資者的投資回報便可倍增，例如恆指一日跌２％，兩倍反向ＥＴＦ便會升４％

，反之亦然。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

