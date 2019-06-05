《師傅教路－黃瑋傑》內地醫藥業會計質量檢查，揭示藥價形成機制

《師傅教路》國家財政部查７７藥企會計真實性，涉多家上市公司，醫藥股股價連續兩日顯

著下滑。復星醫藥（０２１８６）今日（５日）收報２１﹒３元，下跌１元，跌幅４﹒５％；中

生製藥（０１１７７）收報６﹒９７元，下跌０﹒６５元，跌幅達到８﹒５％。



＊為實施帶量採購政策鋪路＊



財政部昨日發布開展２０１９年度醫藥行業會計信息質量檢查工作的公告，決定組織部分監

管局和各省、自治區、直轄市財政廳（局）於今年６月至７月開展醫藥行業會計信息質量檢查工

作。但其實早在５月１４日，財政部監督評價局已會同國家醫療保障局基金監管司，按照「雙随

機、一公開」的要求，共同随機抽取了７７家醫藥企業檢查名單。據分析，此次會計檢查的目的

是剖析藥品從生產到銷售各個環節的成本利潤，揭示藥價形成機制，為綜合治理藥價虛高及全面

實施帶量採購政策鋪路，以解決病者「看病費」問題。由於因為工作量很大，而且還鑒別真偽，

因此只能抽樣檢查，被隨機抽中的藥企不代表及會計信息存在問題。



＊檢查８月３０日後有結果＊



據了解，檢查內容將集中於收入、銷售費用及成本的真實性，例如是否利用高開增值稅發票

等方式虛增營業收入；是否將高開金額在扣除增值稅後又以勞務費等形式支付給醫院等機會；銷

售費用列支是否有充分依據及是否真實發生；採購原材料時是否存在通過空轉發票等方式抬高採

購成本的情況。其他檢查內容包括是否存在向醫療機構或醫務人員銷售返點的現象。

按照規定，各監管局、財政廳（局）將於８月３０日前向財政部匯報檢查結果。對金額重大

、性質嚴重和專業性較強的問題進行審理論證，審理意見由財政部、監管局和財政廳（局）依照

分工對被檢查單位下達處理處罰決定。若屬於其他部門職責範圍的問題線索，將移交公安、稅務

、銀保監等部門查處。所以，哪些被抽查的藥企會計信息存在問題，要到８月３０日後才會知曉

。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

