《樓市亮話－湯文亮》高追買樓的人開始心驚

《樓市亮話》上星期五，中原指數連續１６星期破頂，有老友話指數造假，因為指數公司公

布四大分區指數仍未破頂，點解中原指數會破頂，我話中原指數絕對沒有造假，只不過突然公布

四大分區指數，令人有錯覺而已。四大分區在不同時間破頂，時間空間不同，不能用作比較，如

果四大分區亦破頂，中原指數就不止上升０﹒４２％咁少，要比較就要同去年８月中，中原指數

破頂的時候，與當時比較，四大分區兩升兩跌，當時總指數是７６１﹒４７，今日是７５７﹒０

８，理論上指數仍未破頂，不過，大前提是四大分區所佔的比重都是一樣，在指數公布後，老Ｃ

不等指數公司的聲明，率先發表聲明，表示指數破頂後就會回落，今年下半年會下跌，但不致於

消耗上半年的升幅。



我沒有老Ｃ那麼樂觀，我認為中美貿易戰如果仍未解決，到今年底，指數與年初時持平已經

是最好的結局，就算中美貿易戰獲得解決，樓價下跌已經成一個定局，不過，跌幅不會太大，政

府應該趁這段期間增加供應，雖然增加供應可以令樓價下跌，但這是一個必然要面對問題，迴避

或者加壓是不能解決。



樓市在春節後突然熾熱，不少人搶著入市，今日他們還可以說仍有薄利，但聽到老Ｃ咁講，

不能不嚇了一跳，如果到年底時樓價與年初的時候一樣，即是今年買樓的人大多數輸了，不過如

果是自住的話就毋須介懷。有很多評論員話貿易戰只是輕微影響樓市，但到年底，如果貿易戰持

續，他們就不會記得曾經講過這番話，反而叫大家小心貿易戰會令香港樓價大跌，近日已經有劈

價成交，而且不是輕劈，是狠狠的劈，最近用高成數買了樓的開始心驚，很多人不同意我這個說

法，其實我是有證明，如果唔驚就不用撻訂，今年撻訂比率比２００３年沙示時還要高，老實說

，撻訂並非一個錯誤做法，反而證明太心急落訂是一個錯誤的做法。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

