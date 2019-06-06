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即市新聞

06/06/2019 17:52

《權證紅盤－朱紅》耐心等待港股走出牛皮市

　　《權證紅盤》明天（７日）是端午節，首先祝大家節日愉快！身體健康！
　　本周港股延續了５月尾的牛皮格局，恆指在２６６００至２７１００點之間窄幅波幅。即使
美股因市場預期減息而連升兩日，道指累升超過７００點，但對港股刺激很有限，恆指依然反彈
乏力，成交淡靜，暫時弱勢持續。

＊股市靜極思動是常態＊

　　在牛皮市況中，投資者的心情估計比較難受，因為無論是看好或看淡，都是徒勞無功。如果
市場波幅進一步收窄，窩輪市場的引伸波幅或會下跌。故此，如果投資者在此市況中難以分析後
市，可以耐心等待走出個「爽快」的方向（無論升或跌），到時再決定入市與否還未遲。看清楚
方向才入市，永好過衝動地單憑某些技術指標入市安全。我們要知道，市場不可能一直牛皮，因
為靜極思動才是常態。
　　最新的恆指牛熊證分布區來看，恆指牛證對比熊證比例是５７：４３，顯示看好的投資者
（和上周一樣）較多。恆指熊證重貨區集中在２７１００至２７５００點，共相當約３８００張
期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２６３００至２６７００點，有約３４００張期指合約


＊資金流入騰訊認沽證＊

　　過去一周窩輪市場第一大資金流入是騰訊（００７００）認沽證，有２３００萬元流入；第
二大流入的是恆指認購證，有２０００萬元流入；第三大是小米（０１８１０）認購證，有１０
００萬元流入；第四是中興通訊（００７６３）認沽證，有７００萬元流入。
　　今日（６日）工信部宣布正式發出四張５Ｇ商用牌照，消息公布後，鐵塔（００７８８）由
三個星期的高位２﹒０３元，跌至１﹒９元。投資者如看好鐵塔，可留意鐵塔認購證
１６７６２，行使價２﹒０６元，９月到期，實際槓桿６倍。如看淡鐵塔，可留意鐵塔認沽證
１８７８８，行使價１﹒８４元，９月到期，實際槓桿５倍。
《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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