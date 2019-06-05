《缸邊嫺談－黃惠嫺》澳優（１７１７）自家品牌配方奶粉增長佳

《缸邊嫺談》澳優（０１７１７）截至２０１９年３月３１日止三個月，收入同比增長

２９％至１５﹒１９億元（人民幣．下同）；毛利增長３７﹒１％至７﹒４８億元；毛利率較去

年同期提升２﹒９個百分點至４９﹒２％；經調整的股東應佔溢利同比增長８７﹒２％至

１﹒９５億元。

今年第一季，佔集團整體收入８２﹒３％的自有品牌嬰幼兒配方奶粉業務，其收入同比增長

３４﹒１％至１２﹒５億元。當中：自家品牌牛奶粉收入增長２１﹒１％至５﹒６６億元，其中

有機奶粉同比增長約５０％，遠高過集團整體增速；自家品牌羊奶粉收入增長４７﹒２％至

６﹒８３億元。



＊具產業鏈及產能優勢＊



集團是一間於全球擁有從奶源收集、產品研發、生產到市場終端銷售的全產業鏈條的企業。

去年集團進行了多項收購，當中包括：收購海普諾凱營養品餘下１５％股權，能令集團更有效地

對佳貝艾特品牌羊奶營養品施行具符合產品的經營哲學及戰略；收購Ｈｏｌｌａｎｄ Ｇｏａｔ

Ｍｉｌｋ（「ＨＧＭ」）餘下４４％股權，有利鞏固上游優質羊奶供應；收購Ｏｚｆａｒｍ餘下

５０％權益，有利完善產品種類以及進一步開拓市場；收購Ａｕｓｎｕｔｒｉａ

Ｊｏａｎｎｕｓｍｏｌｅｎ Ｂ﹒Ｖ﹒（「ＡＪＭ」）餘下５０％股權，有助促進於歐洲的銷售

及分銷網絡擴張；收購Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ Ｃａｒｅ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ

Ｐｔｙ Ｌｔｄ﹒（「ＮＣＰ」）餘下２５％股權，有助鞏固集團於澳洲的產能；收購澳優營養

餘下３０％股權，以更有效地與嬰幻兒配方奶粉的生產整合。

另外，去年引入了中信農業基金管理有限公司成為集團的單一最大股東，優化股東結構的同

時亦強化了集團的財務狀況及資本基礎，有利集團進一步擴大規模。



＊嬰幼兒奶粉配方註冊數量增加＊



在２０１８年１月１日《嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理辦法》生效後，至今集團已向市

場監管總局註冊旗下合共１５個系列４５個嬰幼兒奶粉配方，其中３個系列為新註冊配方於今年

３月下旬完成註冊。新註冊配方完成註冊後將進一步充實及優化產品組合，鞏固澳優於市場中的

地位，並有望持續為集團帶來更多的收入及利潤。



＊提升利潤的因素＊



雖然國內的出生率下降，但中國人的消費力不斷升級，願意支付較多的金錢購買高質產品。

在「黃金十年」規劃下，集團去年已加大力度調整荷蘭、澳洲及新西蘭海外工廠配方奶粉產品的

供應鏈；加強自家品牌配方羊奶粉產品的海外銷售網絡。未來新西蘭新工廠及智慧工廠竣工後，

集團於２０２２年的乾粉混合及包裝年產能預計可達約１５萬噸。在擴大銷售版圖上，若集團成

功向美國ＦＤＡ將佳貝艾特註冊後，未來會在墨西哥、印度、泰國及美國推出佳貝艾特。另外，

亦會繼續在現有市場，特別是中東、俄羅斯、獨立國家聯合體及巴西擴充版圖。

澳優今年的收入增長目標是３０％，市佔率維持在６０％左右，集團利用擴大產能，控制上

游資源、擴大銷售版圖、優化產品組合、減低運輸成本等的手段，再加上政府減稅降費行動，未

來的收入、毛利及利潤均會更上一級。投資者可考慮於１４元附近的位置增持或吸納，目標價為

港幣１７﹒７元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

