【企業盈警】慕詩（００１３０）料全年盈轉虧，收益減開支增

《經濟通通訊社５日專訊》慕詩國際（００１３０）預期截至３月３１日止年度錄得虧損，

而去年度則錄盈利２００﹒７萬元。

該集團指錄得虧損主因經營業務之香港及中國營商環境充滿挑戰，令時尚服飾及配飾業務收

益下跌，加上租金、勞工及其他營運相關開支持續上漲所致。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

