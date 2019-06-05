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05/06/2019 08:05

【企業盈警】慕詩（００１３０）料全年盈轉虧，收益減開支增

　　《經濟通通訊社５日專訊》慕詩國際（００１３０）預期截至３月３１日止年度錄得虧損，
而去年度則錄盈利２００﹒７萬元。
　　該集團指錄得虧損主因經營業務之香港及中國營商環境充滿挑戰，令時尚服飾及配飾業務收
益下跌，加上租金、勞工及其他營運相關開支持續上漲所致。
　　該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

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