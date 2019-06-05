《日入而息》港ＰＭＩ３年低，減息預期刺激有限港股二萬七得復失

《今天重點》﹡５月香港ＰＭＩ跌至３年新低，貿易戰累事

﹡美國減息次數未必如預期般多，交銀料最快９月減息；沈慶洪指毋須對減息

消息過分緊張，貿戰陰霾仍礙大市

﹡５月財新服務業ＰＭＩ跌至５２﹒７，創三個月新低

﹡ＩＭＦ調低中國今年經濟增長預測至６﹒２％

﹡呂志和呼籲買樓「睇定啲」，被問逃犯條例回應「你唔犯罪使咩驚」；新地

郭基泓稱修訂逃犯條例對業務沒影響，續投資中港業務



《即日市況》﹡港股二萬七關及十天線得而復失，收２６８９５升１３３點



《深滬股市》﹡滬綜指五連跌，午後升幅全銷倒跌０﹒０３％



《美元匯價》﹡小心美元進一步下挫；歐元最新報１﹒１２５９╱６２，日圓最新報

１０８﹒２８╱３２



《公司資訊》﹡中信（００２６７）常振明稱旗下文化出版業務料最快下月分拆上市

﹡數碼通（００３１５）華為受美國制裁不影響集團５Ｇ業務發展

﹡金誠控股（０１４６２）實控人被公安逮捕，母企資產全遭凍結

﹡萬寶盛華分拆大中華業務在港上市，傳集資７﹒８５億

﹡融信中國（０３３０１）以底價摘鄭州優質地，一、二級聯動項目邁入收成

期

﹡環球通証（０８１９２）溢價１﹒１３倍配股，籌２０００萬營運金

﹡齊屹科技（０１７３９）首季平台服務收入升６８﹒６％

﹡ＥＳＲ（０１８２１）明起招股，入場費約３５１５元

﹡新地（０００１６）御半山二期最快本月開售，兩房以下單位佔約八成

﹡證監會表示優品３６０（０２３６０）股權高度集中

﹡威勝（０３３９３）中標國家電網兩合約，共涉資３﹒９億元

﹡巨騰國際（０３３３６）斥１﹒２億購買機械設備提高生產效率

﹡香港信貸（０１２７３）向客戶授出有抵押貸款１５００萬，年息１３﹒５

厘

﹡新創建（００６５９）旗下飛機租賃平台發ＡＢＳ出售１８架飛機，籌資逾

５０億元



《國企紅籌》﹡報道指平保（０２３１８）將回購陸金所股權，涉資高達１２０億美元

﹡盛和泰辭任人保（０１３３９）副總裁

﹡越秀地產（００１２３）５月合同銷售額按年升６５％至近７７億元人民幣



《神州民企》﹡郭廣昌稱復星國際（００６５６）不會私有化，應以消費型公司估值

﹡興業太陽能（００７５０）獲國企入主續停牌，興業新材料今早復牌

﹡騰訊上線首個國家級政務服務小程序，全國通辦２００多項政務；騰訊遊戲

與華碩合作的首款電競手機或最快下月發表

﹡中國金屬利用（０１６３６）主席俞建秋擬悉售３９﹒８２％權益

﹡龍光地產（０３３８０）５月份合約銷售額增２４％至１０１億元人民幣

﹡麒麟集團（０８１０９）發行最多１﹒７１億元換股債

﹡世茂房地產（００８１３）５月合約銷售額按年升５２％



《中國要聞》﹡５月財新服務業ＰＭＩ跌至５２﹒７，創三個月新低

﹡財新表示服務業ＰＭＩ降至三個月低，顯示經濟擴張放緩

﹡南京城郊區域限購放鬆，專家指不會全面放鬆

﹡三星在華最後一家手機廠啟動裁員，公司確認調整產量

﹡中國航天完成首次海上發射長征十一號「一箭七星」

﹡汽車流通協會表示５月庫存指數降至５４％，籲以銷定產

﹡知識產權局啟動專項整治，打擊無資質專利代理掛證

﹡國資委表示確保授權放權落實落地，強化分類授權；國資委印發授權放權清

單，激發微觀主體活力

﹡棚改降溫ＰＳＬ續兩月零投放，或擴容支持民企、小微

﹡中鋼協吳京晶稱鐵礦石供應最緊張階段已過

﹡天風證券表示５月新增貸料達１﹒４萬億人民幣

﹡５月末境外機構持中債登託管債券量環比增５％

﹡越南將對中國鋁型材徵收至多３５﹒５８％反傾銷稅

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨回籠２１００億；人行上海總部表示中小

銀行沒出現異常，不要相信謠傳

﹡中信建投表示５Ｇ商用牌照發放時間可能是最近１至２周

﹡全球５Ｇ標準專利聲明，中國企業佔比逾３０％居首位

﹡「入富」Ａ股名單修正至１０９０隻，剔除７隻微盤股

﹡戴德梁行表示料大灣區帶動廣州及深圳房產投資創新高

﹡５２億人幣大刁輸清光，光證疑拒賠遭招行提巨額訴訟

﹡科創板上市委第一次審議會議今日舉行

﹡下月起浙江省一般工商業電價再降價，為今年第二次

﹡中國郵政與華為結為全面戰略合作夥伴，開展金融合作

﹡華為入局電視市場後，團隊首度現身蘇寧

﹡蘇寧回應華為高管造訪：雙方正商談合作包括銷售電視

﹡特斯拉表示北京客戶三年免息融資購車，免費車牌租賃

﹡商務部等七部門聯合推進肉菜中藥材等信息化追溯體系

﹡習近平離京對俄羅斯國事訪問，出席聖彼得堡經濟論壇

﹡發改委表示進一步完善市場化債轉股合理定價機制；截至４月末債轉股簽約

金額２３萬億元；發改委副主任寧吉喆調研上海對外開放和外商投資工作

﹡普華永道表示５Ｇ推動中國娛樂及媒體行業高速發展；未來五年中國網絡廣

告市場年複合增１４％；監管動向決定視頻龍頭公司的生存狀態；普華永道

預計未來五年中國電影票價將持續上漲

﹡人行工信部等多部委發聲：新一輪加關稅影響可控

﹡美財長努欽將於Ｇ２０會議期間與人行行長易綱會面

﹡美國拒絕豁免通用汽車部分中國製ＳＵＶ入口關稅要求

﹡調查指５月美國農民信心跌至近三年來最低

﹡ＲＱＦＩＩ試點地區擴大至荷蘭，額度５００億元人民幣

﹡商務部表示今年水果價格波動大，料後期回落至合理區間

﹡高力國際表示電商「一小時送達」帶動倉儲物業交易

﹡內地續免徵國產抗艾滋病病毒藥品增值稅

﹡滬成立集成電路金融服務站，首批簽約授信１５億元人民幣

﹡北京調整購房資格審核中的個稅執行標準

﹡清華大學與華為公司簽署科技合作框架協議

﹡據報包商銀行６００億老存單將按一定比例計算後流轉



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０４６１﹒６２點

﹡韓國瑜密會國民黨副主席稱同意參加黨內總統初選

﹡據報台灣鴻海已將逾１５０個美國工作崗位轉至墨西哥



《其他消息》﹡區諾軒質疑警方以雙重標準估算六四燭光晚會出席人數

﹡梁君彥稱今早議員包圍李家超時有一名秘書處人員受傷

﹡李家超稱特首有向中央反映市民對修例工作的關注；李家超會後被民主派議

員包圍，范國威報稱受傷；李家超稱馬不停蹄進行解說，議員質疑無回應傳

媒界；議員指港人不信服內地政權，李家超稱不與議員爭辯

﹡律師會指不應急於修例，郭榮鏗稱法律界立場非常清楚

﹡香港律師會指政府不應急於修例

﹡郭基泓稱修訂逃犯條例對業務沒影響，續投資中港業務

﹡民陣表示６月９日遊行非在行動上升級，而是人數上升級

﹡陳帆稱牌照局高度關注港航財政狀況，正跟進財務報表

﹡韋志成再獲委任為市建局行政總監，任期三年

﹡香港成全球第二大生物科技融資中心，港府紐約推廣行業發展優勢

﹡深股通額度全日用８﹒６億元；滬股通額度全日用２４億元，外資陸股通淨

買入逾３０億

﹡長者醫療券１０００元額外金額本月２６日發放

﹡呂志和呼籲買樓「睇定啲」，被問逃犯條例回應「你唔犯罪使咩驚」

﹡羅兵咸永道表示香港ＯＴＴ增長快速，惟複合年增長遜內地；貿易戰對娛樂

媒體行業影響只屬短暫性

﹡何猷龍稱長遠希望可以增持澳洲皇冠股份

﹡中原經紀人指數降至６１﹒５，預示樓價或高位爭持

（ｚｚ）

