《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５５３９．５７ 升 ２０７．３９點╱０．８２％
標普５００ ２８２６．１５ 升 ２２．８８點╱０．８２％
納斯達克 ７５７５．４８ 升 ４８．３６點╱０．６４％
倫敦富時１００ ７２２０．２２ 升 ５．９３點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １１９８０．８１ 升 ９．６４點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２９２．００ 升 ２３．７４點╱０．４５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．３０，歐元兌美元１．１２３２
06/06/2019 07:47
《日出而作》道指漲２０７點，美墨未就貿易達協議，紐油再跌熊市
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５５３９．５７ 升 ２０７．３９點╱０．８２％
標普５００ ２８２６．１５ 升 ２２．８８點╱０．８２％
納斯達克 ７５７５．４８ 升 ４８．３６點╱０．６４％
倫敦富時１００ ７２２０．２２ 升 ５．９３點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １１９８０．８１ 升 ９．６４點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２９２．００ 升 ２３．７４點╱０．４５％
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