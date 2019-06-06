  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2019 07:47

《日出而作》道指漲２０７點，美墨未就貿易達協議，紐油再跌熊市

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５５３９．５７　升　２０７．３９點╱０．８２％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８２６．１５　升　　２２．８８點╱０．８２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７５７５．４８　升　　４８．３６點╱０．６４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２２０．２２　升　　　５．９３點╱０．０８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９８０．８１　升　　　９．６４點╱０．０８％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２９２．００　升　　２３．７４點╱０．４５％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．３０，歐元兌美元１．１２３２

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金