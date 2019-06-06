《券商精點》交銀料港樓升勢持續至第三季，看好新地、潤地及世房

《經濟通通訊社６日專訊》交銀國際發表研究報告指，除非香港的經濟基本面受貿易戰嚴重

打擊，否則該行預計樓價升勢將持續至第三季度。該行看好在良好市況下貨源充足的香港開發商

，包括新鴻基地產（０００１６）。

該行提到，領展（００８２３）租金水平提升強勁，預計領展聚焦必需品零售和中╱低端租

戶的組合將更具防禦性，予其「中性」評級，目標價８９﹒９８元。

對於中國房地產，該行提到５月份合同銷售增長放緩，加上房企流動性壓力加劇。交銀認為

，高槓桿的開發商將抓緊當下的時機，繼續運用現有配額來為其高成本離岸債務再融資。鑑於融

資渠道收緊、政策前景不明朗以及離岸人民幣疲弱，交銀偏好利潤率、財務和銷售執行力均較佳

的房企，包括華潤置地（０１１０９）和世茂房地產（００８１３）。



表列交銀國際對中港房地產股份評級及目標價：



股份（編號） 評級 目標價

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新鴻基地產 （０００１６） 買入 １５３元

華潤置地 （０１１０９） 買入 ３９﹒９８元

恆基地產 （０００１６） 買入 ４８﹒６４元

世茂房地產 （００８１３） 買入 ３０﹒８８元

中國金茂 （００８１７） 買入 ６﹒５元

冠君產業信託（０２７７８） 買入 ７元

旭輝控股 （００８８４） 買入 ６﹒９６元

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（ｋｙ）





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