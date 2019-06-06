【５Ｇ發牌】富瑞：５Ｇ發牌不會增企業資本開支，不排除行業重組

《經濟通通訊社６日專訊》內地政府今日向中國電信（００７２８）、中國移動

（００９４１）、中國聯通（００７６２）及中國廣電發放５Ｇ商用牌照，富瑞發表研究報告認

為，即使內地加快發牌，但美國對華為的制裁，都仍限制了中國５Ｇ發展的規模，不排除未來行

業重組的可能。

報告又指，不認為向中國廣電發牌會增加電信商之間的競爭，三家電信商早已建立了大規模

的基礎設施，相信廣電總局不會獲得政府資金去建構完整的５Ｇ網絡。其次，當局目前似乎主要

是透過５Ｇ技術去加強廣播能力，而非提供完整的５Ｇ流動服務，因此相信今次發牌並不會加劇

市場競爭。該行仍然擔心若美國對華為的出口禁令仍然維持一段時間，甚至擴展至其他內地科技

企業，將會令中國難以建立具規模的５Ｇ網絡。

該行又指，目前並不了解當局任何的網絡構建計劃及時間表，因此即使發出５Ｇ牌照，都預

計今年不會有任何有意義的資本開支，並認為該行今年的資本開支預測沒有上行空間，而若美國

維持對華為的出口禁令，資本開支將有較大下行空間。（ｓｋ）



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