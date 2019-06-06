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即市新聞

06/06/2019 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》買賣外匯基金債券須知

　　《運籌帷幄》投標價高於最低獲接納價格的投標一般會獲配發所申請的全部債券；至於投標
價為最低獲接納價格的投標，則可能會獲配發申請的全部或部分債券。成功的申請人須以他們在
競投時的出價，向金管局付款。投資者無論是否已在中央結算系統開立投資者戶口，均可透過中
央結算系統的經紀或託管商參與者遞交其競投申請。申請成功的話，所獲配發的外匯基金債券將
撥入其指定的經紀或託管商的戶口。投資者選擇經紀時，可參考《交易所參與者及聯交所交易權
持有人名錄》。該份名單刊載於香港交易所網站：
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ。
　　至於已在中央結算系統開立投資者戶口的人士，則可透過中央結算系統直接投標，毋須經中
央結算系統的經紀或託管商參與者。申請成功的話，所獲配發的外匯基金債券會撥入其投資者戶
口。金管局每次發行新一批外匯基金債券時，會公布其發行量、票面息率和年期。投資者可參考
其他已發行，而年期、票面息率相近的外匯基金債券的到期孳息率，再定出投標價。此外，投資
者亦宜於作出競投決定前，徵詢經紀或其他專業顧問的意見。香港聯交所由發行日前五天開始，
便會將已發行，而到期日相近的債券到期孳息率，刊載於「大利市機」畫面上。另外，有關資料
亦會刊載於香港交易所網站，供投資者參考。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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