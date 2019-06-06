《國金與投資－曾廣標》「侵侵」怎可保住選票？

《國金與投資》特朗普對中國的經貿戰升級後，又對墨西哥開刀，甚至禍及印度，各方揚言

會反制，一時之間關稅戰似是火頭四起，就連美國共和黨人也揚言要限制總統濫加關稅的權力。

特朗普開了一輪火之後，本周到了歐洲活動，力挺小兄弟英國脫歐，及要求北約盟國承擔更大軍

費，對於貿易戰則反而略為低調，似在等待與墨西哥和中國再次舉行談判，這是「侵侵」極限施

壓後的一向的做法，望逼使對方讓步，而中國和墨西哥大談反制美國之餘，也傳出願繼續談判解

決之意。



＊擴大戰線討好藍領白人＊



牌面上，墨西哥雖然是相對小國及極度依賴對美國出口（佔其總出口量超過七成），不過，

若被不斷加徵關稅，受影響的主要會是美國和日本的車廠。特朗普主要是指責墨西哥取締非法移

民不力，成為了非法移民赴美的中轉站，卻又不願出錢在邊境起牆。此外，他又直指墨國每年享

有上千億美元的貿易順差，對美國不公平云云。



欲加之罪可患無辭！一些共和黨議員也看出特朗普志在討好藍領白人粉絲，這些人以為嚴打

墨西哥後，部分製造業生產基地便會遷返美國，創造更多就業機會。然而，若真的向墨西哥亂加

關稅，則對方必定也會報復，到時最受害的又會是美國農民，因此，特朗普未計清楚條數，暫時

只是吹住先。



＊欲逼使中墨等談判讓步＊



特朗普準備在６月１８日正式展開其爭取連任的競選活動，上策是中國和墨西哥方面對於談

判息爭都有所鬆動，而歐日盟國亦給與面子，使他可以向美國選民展示「美國優先」的成績。



然而，廣泛的開徵及加徵關稅，實際上主要的買單者是美國企業和消費者，直接的後果就是

美國經濟增長將放緩，這是共和黨內支持自由貿易的參議員們最擔心的。



參議院每兩年才改選三分一席位，他們相當一部分人仍然不是特朗普的死忠馬仔，而是要為

本身所代表的州分負責。部分議員正企圖阻止特朗普再胡亂出招。事實上，就算在行政當局內部

，連鷹派的貿易代表萊特希澤也反對向墨西哥出擊。



＊農民變籌碼，要作出交待＊



一時紅臉，一時白臉，早已是特朗普的慣技，極限施壓收些甜頭之後，他亦會調整政策，當

他再四處露出「關稅人」的面目後，我反而隱約覺得他是打算爭取與中國達成臨時妥協，以便向

美國農民交待，或至少是給與老實的農民們一個虛假的期望。因此，我對於習特在出席Ｇ２０峰

會時在場外會面的可能性仍是審慎樂觀，而中美將恢復談判也是順理成章的事情，畢竟正如商務

部發言人所說的，與美國的糾紛最終還是要回到談判桌上，即不會一味打，而是談談打打或邊談

邊打。



＊「關稅人」也是「股市人」＊



除了是「關稅人」，特朗普也是「股市人」，５月５日特朗普發表其向中國加徵關稅的推特

之後，美股接連下跌，直至近日聯儲局主席鮑威爾拍心口暗示會減息力挺美國經濟維持堅實增長

及傳出中美可望恢復談判的消息後，美股初見反彈。特朗普應該明白，單是減息不足以救股市，

必須在經貿談判方面亦有所進展，這樣，美國股市才不至於在明年１１月美國大選前進入熊市。



＊若貿易戰壓美股，減息也將無用＊



濫收關稅打壓華為，同時受損的是美國企業和消費者，當經濟向下行時，聯儲局急於減息，

會令市場更相信經濟衰退即將降臨，股市的跌勢到時很可能反而加速。因此，必定要配合貿易戰

的降溫和妥協，才可以令減息發揮托市的作用。



近日美股反彈的同時，金價也升至１３２５美元以上的三個月高位，這反映出大戶在回補美

股的時候，亦同時做好對沖。最好是美元略為回落，美股和黃金齊齊上升！

《資深評論員 曾廣標》

