《行內行外－梁崇讓》中美貿戰下浮現的危與機

《行內行外》中美貿易戰越演越烈，在筆者執筆之時，仍未有任何緩和跡象。貿易戰已令多

間外國企業接連撤離中國，間接引致中國企業出現倒閉和失業潮，更有美國政客提出禁止中國企

業涉足美國資本市場，可見兩國貿易戰形勢仍在惡化中。華為公司成為這次貿易戰的磨心，其實

背後隱藏著中美科技競爭發展的爭霸戰，隨著打壓華為的風波繼續發酵，人們開始察覺，原來國

際智能手機系統，早已是谷歌和蘋果的天下，而電腦軟件系統則屬由微軟獨大，可見世界高端通

訊科技，全是美國企業雄霸天下。



＊不少金融手機Ａｐｐ均由美主導＊



歐盟為打破這現象，去年７月因谷歌限制對手進入市場，裁定谷歌違反反壟斷法，重罰谷歌

母公司約４３億歐元；印度競爭委員會也接獲谷歌獨霸市場的投訴。雖然有不少反美企壟斷的聲

音，但要在短期內要改變美企科技獨大的現象，還是有很大的困難。



說到科技獨大，自然也聯想到現時香港特區政府和金融機構致力發展金融科技，現時很多有

關金融的即時手機支付和買賣系統軟件，都是由兩大美國公司軟件獨家下載，假如日後此兩個系

統突然被逼停用、失靈或遭黑客入侵，頓時金融世界會變成怎樣？後果真不敢想像，其實網上交

易系統和手機Ａｐｐ失靈情況已屢見不鮮。早前有報道指某大外資銀行的Ａｐｐ系統失靈半天，

令股票客戶無法買賣，而證券公司的網上交易系統也有出現間歇性失效（塞車）。試想如日後金

融交易全由手機Ａｐｐ取代，若美國政府一聲行政指令下，為免危害國家安全而禁止香港特區市

民下載谷歌和微軟軟件，到時香港互聯網絡必全面癱瘓。



＊中資企業棄美，港交所將受惠？＊



特朗普打壓華為公司，主因是美政府擔心華為的５Ｇ技術領先發展，會對美國科技霸主的地

位造成重大威脅，因此華為便成為今場貿易戰的主要攻擊目標。在華為之前，中興通訊已遭受美

國的打擊，繼華為之後，誰又能擔保再沒有其他的中國企業會受美國排擠呢？有消息指美國正考

慮再出手封殺中國科技企業。今時今日，仍有多間中國企業打算棄港赴美上市，其中有此意圖的

公司，屬騰訊（００７００）和阿里巴巴旗下的公司為數也不少，今次貿易戰會否令這些企業重

新考慮第一上市的申請地呢？而港交所（００３８８）會否因此受惠？則要視乎事態的發展了。



中芯國際（００９８１）在上月２４日宣布申請將其美國預託證券股份（ＡＤＲ）從紐約證

券交易所退市，日前，又傳出阿里巴巴回港作第二市場上市的好消息，其集資額達２００億美元

，這是否意味馬雲眼看貿易戰越演越烈而早謀後路？阿里巴巴集團來港上市的消息，引發市場關

注，其他在美國上市的中國企業是否也會回流香港？



＊滬科創板寬進嚴出，保障投資者＊



表面上看來，貿易戰令中國企業回流似乎有利香港的一級和二級市場，但想深一層，目前香

港的資本市場，資金來源還是中外參半，甚至更是內地企業吸納外資的主要基地，一旦貿易戰持

續和惡化，難保外資不逐漸撤離，到時資金市場也會萎縮，在港上市集資也變成不容易了。至於

主要由內地資金主導的內地資金市場，一直以來，其上市制度以審批制為主導，申請極不容易，

就算新開設的上海科創板，據消息報道上市門檻表面寬鬆，但實際審批卻仍十分嚴謹，現時受理

上市申請的企業已逾百間，有３０多間接近完成詢問及在回覆階段，而這些企業大部分於去年都

錄得盈利，意味日後大部分掛牌的企業已算是成功的企業，對投資者來說已是最佳保障，當然企

業能成功上市掛牌也要過五關斬六將的。



相反，香港的上市制度，「同股不同權」公司和無盈利的生物科技企業，只要符合條件便可

在港申請上市，如市值夠龐大，有關當局多數開綠燈，但卻成為投資者的冒險戰場，這證明身為

上市公司的港交所，始終以增加盈利為其最大目標，來港上市的企業仿似「韓信點兵」來者不拒

，多多益善。早前港交所曾表示將從六方面檢討新股上市及發行流程，包括上市前投資、基石投

資者、重複申請、配售指引、定價和發行以及回撥機制等，而這個檢討是否以市場為主導？保障

投資者為主要目的，還是以港交所的盈利為主導呢？到時「同股不同權」公司和無盈利的生物科

技企業會否更容易上市呢？



＊夜期加長兩小時，從業員無得益＊



後記：港交所宣布夜期今月開始加長兩小時至凌晨三點收市，估計日後將延長至覆蓋整個美

國交易時段，在港交所來說，加時代表增加成交，即增加收入，但對本土金融公司和從業員來說

，加時只是加辛，並不會增加額外收入。一直以來，港交所在本港的金融業算是擁有特權和獨大

，缺乏競爭者。據港交所提供的資料，自去年港交所推新上市制度後，已有１０家生物科技公司

來港上市，包括７家未有盈利的生科公司，共集資約３３０億元，而現時排隊上市的生物科公司

也有約１０家，市場傳出阿里巴巴集團再度來港上市，現時已踏入６月，按正常程序和排隊時間

下，阿里巴巴較難於在今年順利掛牌，但由於阿里巴巴市值龐大，港交所會否加派人手來個特事

特辦？比小米上市時的速度更快，令阿里巴巴今年下半年能成功上市，以協助港交所蟬聯全球集

資額一哥的寶座呢？木宰羊！大家可拭目以待。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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