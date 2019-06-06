《選股情報－石鏡泉》評如昨

《選股情報》評如昨（５日）。



昨題：「美國國家隊好嘢」

內文：「道指昨晚（４日）升逾５００點，是美國國家隊夾淡倉功力不減所致，香港有冇咁

勁的港家隊，冇。所以港股今日（５日）可跟彈，但２７０應有阻力。」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

