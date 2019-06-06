《凱文隨筆－凱文》英女皇授治國錦囊，特朗普麾下多奇人

《凱文隨筆－凱文》特朗普訪問倫敦，獲英女皇禮遇，有人杜撰了一則笑話。



特朗普問女皇伊莉沙白二世的治國之道，女皇答：「選賢任能」；又問：「怎選？」再答：

「只需解答一謎題」。女皇找來了文翠珊，問：「你父母生了一個孩子，他既非你兄弟姊妹，此

人是誰？」文翠珊答：「是我」。女皇予以稱許。



特朗普回到白宮，依樣葫蘆；問副總統彭斯同一謎題，彭斯瞠目結舌，他找遍了所有幕僚也

無法給出答案來，傍晚時分，他在餐廳遇上了希拉莉，無法可施之際，只好求教希拉莉，她聽罷

問題答：「是我」。彭斯歡喜若狂，匆忙趕回白宮，向特朗普匯報：「謎題答案是希拉莉」。



特朗普罵道：「白痴，答案是文翠珊」。



笑話似乎不太好笑，但卻道出了千真萬確的事實。



前白官首席策略員班農（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂａｎｎｏｎ），提到中國，永遠是那套令人煩

厭的情緒化舊話，遑論曾任職高盛投資銀行高階主管，動輒就說中國人偷這偷那，意見既無新意

，也欠說服力；此君當了幾個月官就被下架，究其原因是口舌之便，與先前一些被特朗普解僱的

人不同，後者是未能跟特朗普沆瀣一氣。班農的朋友最近出版了第二本揭特朗普瘡疤的書，作者

形容特朗普的企業王國為「半個犯罪企業」（ｓｅｍｉ－ｃｒｉｍｉｎａｌ ｅｎｔｅｒｐｒｉ

ｓｅ），他同時引述班農表示，拿掉「半個」一詞就好了。古語云：「君子絕交，不出惡聲」，

如果班農說的是事實，他當初就跟犯罪頭子在勾當。



再看現任白宮貿易委員會主任納瓦羅（Ｐｅｔｅｒ Ｎａｖａｒｒｏ），也是美國向中國發

動貿易戰的幕後推手，此君在２００８年出版的《即將到來的中國戰爭》（Ｔｈｅ

Ｃｏｍｉｎｇ Ｃｈｉｎａ Ｗａｒｓ）一書，滿紙都是情緒的宣洩，多於學術研究，他援引的

所謂證據多是媒體報導或極端言論，他加入特朗普政府之前是個大學教授，令人費解。特朗普用

到這種滿腦子僵化智識的人充當其智囊，反映了想在特朗普政府內當官，聽話才是先決條件，智

慧並不重要。



美國聯儲局主席鮑威爾的言行，就示範了在特朗普政府內的「為官之道」，他在美國經濟數

據一片欣欣向榮之際，也發出了隨時準備減息的意願（特朗普就是一直反對聯儲局加息），現在

特朗普已不再提鮑威爾不稱職，甚或像數月前那般直言：「我不喜歡他」。



特朗普另一位得力助手是國家安全顧問博爾頓（Ｊｏｈｎ Ｂｏｌｔｏｎ），此君曾任美國

駐聯合國大使，退休後在霍士頻道充當一個評論員，舉凡環球事務、核武國防，都找他來評論，

一幅「老子無事不通」的模樣，談到古巴，北韓問題，無不咬牙切齒，盡顯其鷹派狠角色。但每

當他談到特朗普時，馬上就寬容下來，當記者問到「特金會」與他過去二十年不斷倡議的「先下

手消滅北韓為強」的論調相違時，博爾頓說：「我個人的看法並不重要，總統的看法才重要」，

謙虛得實在令人動容。



再說國務卿蓬佩奧（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｏｍｐｅｏ），此君只是機緣巧合之下接替蒂勒森

（Ｒｅｘ Ｔｉｌｌｅｒｓｏｎ）的位置，但二人的表現可謂天淵之別，蓬佩奧是眾議員政客出

身，蒂勒森卻是大企業ＣＥＯ，後者跟俄羅斯總統普京談笑甚歡，那就是一個外交部長應具備的

特質。蓬佩奧稍早前到俄羅斯進行不請自來的「訪問」，普京故意遲到兩小時，予以冷待。北韓

官方在第二次「特金會」後表明，下次絕不會再與蓬佩奧這種卑劣的人商談任何事。中國外交部

發言人日前也用上了「惡毒」二字，形容蓬佩奧的種種反華辱華言論。常言道，兩國交戰，不殺

來使，蓬佩奧竟是一個人見人憎的外使，如何締結親善外交？



特朗普是個過度自負的紈絝子弟，目空一切，他腦子裏，環球唯美國獨大，美國唯大英雄特

朗普能本色。他說笨也不笨，機智聰明卻是肯定的，奈何性格就主宰一切，他目中無人的性格，

根本就容不下一個比他優秀的人。



（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

