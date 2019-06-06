【新股上市】消息指百威亞太控股下周四尋求通過在港上市申請

《經濟通通訊社６日專訊》外媒引述市場消息人士指，百威亞太控股（Ｂｕｄｗｅｉｓｅｒ

Ｂｒｅｗｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ ＡＰＡＣ Ｌｔｄ）下周四（１３日）進行在港上市聆訊

，尋求聯交所通過申請。

百威亞太控股是全球最大啤酒生產商百威英博（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－Ｂｕｓｃｈ

ＩｎＢｅｖ）分拆出來的亞太業務公司，此前市場消息指出其計劃集資５０億至７０億美元（約

３９３億至５５０億港元），將會是今年集資規模最大的新股。（ｅｃ）

