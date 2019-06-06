《專家之言－黃德几》李寧業務重上增長軌道，股價整固後有望再上

《專家之言》中美貿易談判前景不明朗，推動內需已經成為中國經濟增長的主要動力之一。

國內早前公布促進體育消費計劃，目標在２０２０年全國體育消費總規模，達至１﹒５萬億元人

民幣。體育用品行業經歷過往數年去庫存調整，加上內地人均消費升級，以及運動風氣漸趨流行

，行業消費持續增加。李寧（０２３３１）為內地大型體育用品品牌之一，早前被納入成為

ＭＳＣＩ中國指數成份股，值得留意。



＊去年多賺３９％，毛利率升１個百分點＊



李寧多年前曾出現虧損和盈利倒退，惟經過多年業務重整後，目前已經重上增長軌道。去年

度，集團收入１０５﹒１１億元人民幣，按年上升１８﹒４％；純利升３８﹒８％至７﹒１５億

元人民幣；整體毛利率上升１個百分點至４８﹒１％；經營利潤率上升２﹒４個百分點至

７﹒４％。另外，平均存貨周轉期由２０１７年度的８０天改善至２０１８年度的７８天，平均

應收貿易款項周轉期由５２天縮減至３６天；現金循環週期亦進一步改善９天至４０天。



＊電商渠道擁有高毛利率，首季錄高增長＊



今年第一季度，集團於中國李寧銷售點數量（不包括李寧ＹＯＵＮＧ）淨減少３４個，於中

國李寧ＹＯＵＮＧ銷售點淨增加２２個，期末數量分別為６３１０個和８１５個。今年首季度，

集團整個平台的同店銷售按年錄得１０％至２０％中段增長。至於訂貨會表現，以吊牌價計算，

特許經銷商於２０１９年３月份舉辦之２０１９年第四季度訂貨會之李寧品牌產品訂單（不包括

李寧ＹＯＵＮＧ），按年錄得１０％至２０％中段增長。

今年首季度，李寧銷售點（不包括李寧ＹＯＵＮＧ）於整個平台之零售流水按年錄得２０％

至３０％低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得１０％至２０％高段增長，

其中零售渠道１０％至２０％低段增長及批發渠道錄得２０％至３０％低段增長。集團近年積極

發展的電商渠道業務，擁有較高毛利率；今年首季度，電子商務虛擬店舖業務按年增長為３０％

至４０％高段。



＊股價橫行整固，宜候至１２﹒４元吸納＊



走勢上，該股由４月２３日高見１４﹒９４元後遇阻回落，近日股價則於橫行整固，

ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊轉牛差距，宜候低１２﹒４元以下吸納，反彈阻力

１４﹒９４元，不跌穿１１﹒７元續持有。《金利豐證券研究部執行董事黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，本人並無持有上述股份）

