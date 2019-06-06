【５Ｇ發牌】溫鋼城：５Ｇ發展開支大且受制提速減費，中移未宜買

《經濟通通訊社記者陳世鍾６日報道》內地工信部今日將發放５Ｇ商用牌照予中電信集團、

中移動集團、中聯通集團及中國廣電。今早本港上市的三大中資電訊股表現向好，惟相關５Ｇ設

備股普遍先升後回軟，其中鐵塔（００７８８）最高見過２﹒０３元漲２％後回軟，半日收跌３

﹒５％。



＊鐵塔估值過高，只宜炒波幅＊



中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，認為鐵塔股價再住上的空間有

限，現時預測市盈率達５４﹒９倍，往績市盈率更達９４﹒７倍，在市況欠佳下高估值的股份率

先有回調壓力，建議現時持貨的投資者可先行沽出，未持股者則宜「炒波幅」考慮於１﹒７元買

入，上望１﹒９元。

鐵塔早前公布業績時股價已上漲，受盈利上漲，派息水平提高，不少投資者希望長線持有。

不過，溫鋼城指出，以公用股的估測角度看，現時鐵塔息率不吸引，至少市盈率回落至１０倍附

近，息率達３厘以上，方考慮長線持有。鐵塔目前預測股息為１﹒２％。



＊中移動或要回試６０元水平＊



被問到對三大中資電訊商投資前景看法，溫氏亦未見樂觀。其一今次發放５Ｇ牌後，料短期

內再難有消息炒作。其二，三大中資電訊商雖然獲發５Ｇ牌照，惟同時受制於中央「提速減費」

的政策方向，在現時５Ｇ服務未有價單之時，投資者態度應較為審慎。

他指出，留意到龍頭中移動（００９４１）手持大量資金，惟在３月公布業績時未有大派股

息，故料中移動此舉實際上，暗示未來於５Ｇ的資本開支會龐大，５Ｇ發展可能為未來業績帶來

隱憂，料最差股價甚至回落至６０元的水平。



＊港股有機會下試２６０００＊



溫鋼城指出，美國對中國科技發展打壓的態度明確，可透過限制零件出口達到箝制中資科技

股的發展，故現時中資科技股只宜「炒波幅」不宜持有。此外，溫氏指出，近日港股市況轉差，

即使達超賣水平仍未有反彈，料本月恆指可能下試２６０００關，而中移動作為權重股可能會被

拖累，現時不建議投資者買入。

