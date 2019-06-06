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即市新聞

06/06/2019 09:22

港股輕微高開，報２６９３５點升４０點，國指跌３點

　　《經濟通通訊社６日專訊》美股連升兩日，帶動亞洲股市輕微造好，日經現微升１９點，港
股方面同樣跟隨高開，早前大行大和表示保監局於大灣區成立服務中心，將有利友邦
（０１２９９）發展，友邦股價今早高開近２％並為恆指升幅榜首。另外，隨著內地５Ｇ發牌，
部分中資電訊股亦有追捧，中聯通（００７６２）升１﹒４％，中移動（００９４１）漲
０﹒９％。
　　恆生指數開報２６９３５，升４０點或升０﹒１５％，主板成交１３﹒９７億元。國企指數
開報１０３４１點，跌３點或０﹒０３７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３９％，報６４元；港交所（００３８８）升
０﹒４８％，報２５０元；騰訊控股（００７００）升０﹒３％，報３３２元；友邦保險升
１﹒９７％，報７５﹒２元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　７５﹒２０元　　　升１﹒９７％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒３９元　　　升１﹒６５％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒４９元　　　升１﹒４３％
　　長江基建（０１０３８）　　６２﹒６０元　　　升０﹒９７％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４７﹒４０元　　　升０﹒９６％
　　舜宇光學（０２３８２）　　６９﹒１０元　　　升０﹒９５％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒９０元　　　升０﹒９３％
　　金沙中國（０１９２８）　　３５﹒００元　　　升０﹒８６％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒６６元　　　升０﹒８０％
　　電能實業（００００６）　　５４﹒９０元　　　升０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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