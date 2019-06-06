《盤後部署》港股反彈力度不足，短期二萬七有阻力，防守投資為主

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚外圍續走高，惟港股在長周末前夕，今日窄幅波動，成交額

減少。今早港股在外圍帶動下，高開４０點報報２６９３５點後窄幅波動，盤中在２６８３７至

２６９８４之間上落，最終全日收２６９６５，升６９點或升０﹒２６％，主板成交

６７１﹒０３億元減近１６％。國企指數報１０３３４，跌０﹒１０％或跌１０點。

上證綜合指數報２８２７，跌３３點或跌１﹒１７％，成交１６４８﹒５１億元人民幣。



＊美就業數據遜預期，儲局或減息＊



美國聯儲局褐皮書顯示，雖然美國經濟活動正在回升，惟國際貿易緊張局勢仍對企業帶來一

定壓力，又表示特別擔心中美貿易戰的去向。美國４月至５月中經濟活動增長「略有改善」，較

上一份褐皮書的「溫和」增長有改善。褐皮書指出，美國就業普遍有增長，而１２個聯儲地區中

，大部分地區的物價見溫和升幅。事實上，有「小非農」之稱的美國ＡＤＰ數據遠低於市場預期

，私人新增就業２﹒７萬人，創逾９年新低，成為美國經濟開始疲軟的信號之一。美國聯儲局理

事布雷納德向公眾表示，聯儲局或會調整利率，以保持美國經濟增長，與日前美聯儲主席鮑威爾

的講話不謀而合。市場認為，有關言論暗示美聯儲或會減息，藉此增加資金流動性，並為股市帶

來更多資金。

美國總統特朗普上周表示，如果墨西哥不採取行動打擊湧入美國的非法移民，美國將對所有

墨西哥商品徵收新一輪關稅。他強調，兩國就非法移民魏議題的磋商正取得進展，並將會繼續進

行。除非能夠達成協議，否則從下周一（１０日）開始，墨西哥輸美商品將被加徵５％關稅。分

析人士認為，美國政府單方面對墨西哥加徵關稅的舉動，除了將令墨西哥經濟陷入衰退外，更有

機會損害美國與中國達成貿易協議的機率。



＊港股僅技術反彈，消息面變數多＊



中美貿易談判未明朗，有分析指，由於美方態度未有改變，而中方早前亦明言會「堅守底線

」，令兩國談判陷入僵局，故預料兩國不會於短期內達成共識。另一邊廂，美國債息倒掛憂慮未

除，加上經濟數據欠佳，全球股市下跌風險顯著增加。近日，鮑威爾及主要官員發表了有關言論

，隨即被市場解讀為「放鴿」利好訊號，若聯儲局真的於９月或１０月「減息」，變相迫使投資

者由債市轉向股市，相信對股市而言，有一定提振作用，惟此舉亦同時反映，環球經濟增長下行

的事實。

技術面方面，執筆時港股ＭＡＣＤ快線與慢線的差距收窄至約２０點，惟港股多日錄得不足

一千億元成交，加上反彈支持力度不足，而且消息面變數多，港股今日回升僅為技術性反彈，預

料短期上升空間不大，阻力位二萬七，建議投資者的部署應以防守為主。（ｍｗ）

