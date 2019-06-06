《外地經濟》聯儲局褐皮書：美國經濟溫和增長，憂慮貿易戰風險

《經濟通通訊社６日專訊》聯儲局褐皮書顯示，雖然美國經濟活動正回升，但國際貿易緊張

局勢仍對企業帶來壓力，特別擔心美中貿易戰的發展。

褐皮書指出，美國４月至５月中經濟活動增長「略有改善」，較上一份褐皮書的「溫和」增

長有改善。

美國總統特朗普上周威脅，如果墨西哥不採取行動打擊湧入美國的非法移民，就會對所有墨

西哥輸美商品徵收新關稅。達拉斯聯儲地已經對此表達憂慮，該地區很多企業與中國及墨西哥都

有貿易往來。

褐皮書指出，全國就業普遍有增長，１２個聯儲地區中，大部分地區物價升幅溫和。（ｍｎ

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