【華為風波】美國大使呼籲荷蘭應全面禁止在５Ｇ網絡使用華為設備

《經濟通通訊社６日專訊》美國駐荷蘭大使Ｐｅｔｅ Ｈｏｅｋｓｔｒａ稱，荷蘭政府如果

希望防範中國政府的間諜活動，就應該全面禁止華為供應５Ｇ移動電訊網絡設備。

荷蘭政府尚未就是否使用華為表明立場，當地將於未來數個月開始進行５Ｇ網絡建設招標，

不過荷蘭最大流動固網電訊商已表明將華為排除在５Ｇ網絡核心部分之外。（ｍｎ）

