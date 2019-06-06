【貿易開戰】美國尋找中國以外稀土供應來源，目標轉向非洲

《經濟通通訊社６日專訊》美國國防部官員表示，國防部已與馬拉維企業Ｍｋａｎｇｏ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ以及全球其他稀土礦商討論稀土供應，尋求供應多元化，減少對中國稀土的

依賴。

根據美國地質調查局（ＵＳＧＳ），雖然中國稀土只佔全球儲量的三分之一，但佔美國進口

量的８０％，因為中國幾乎控制所有的稀土加工設施。

該官員稱，後勤局亦與布隆迪企業Ｒａｉｎｂｏｗ Ｒａｒｅ Ｅａｒｔｈｓ就未來的供應

進行討論，並提議為正在開發中的美國稀土項目引進數個投資者。（ｍｎ）

