《經濟通通訊社６日專訊》美國國防部官員表示，國防部已與馬拉維企業Ｍｋａｎｇｏ
Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ以及全球其他稀土礦商討論稀土供應，尋求供應多元化，減少對中國稀土的
依賴。
根據美國地質調查局（ＵＳＧＳ），雖然中國稀土只佔全球儲量的三分之一，但佔美國進口
量的８０％，因為中國幾乎控制所有的稀土加工設施。
該官員稱，後勤局亦與布隆迪企業Ｒａｉｎｂｏｗ Ｒａｒｅ Ｅａｒｔｈｓ就未來的供應
進行討論，並提議為正在開發中的美國稀土項目引進數個投資者。（ｍｎ）
06/06/2019 10:02
【貿易開戰】美國尋找中國以外稀土供應來源，目標轉向非洲
《經濟通通訊社６日專訊》美國國防部官員表示，國防部已與馬拉維企業Ｍｋａｎｇｏ
Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ以及全球其他稀土礦商討論稀土供應，尋求供應多元化，減少對中國稀土的
依賴。
根據美國地質調查局（ＵＳＧＳ），雖然中國稀土只佔全球儲量的三分之一，但佔美國進口
量的８０％，因為中國幾乎控制所有的稀土加工設施。
該官員稱，後勤局亦與布隆迪企業Ｒａｉｎｂｏｗ Ｒａｒｅ Ｅａｒｔｈｓ就未來的供應
進行討論，並提議為正在開發中的美國稀土項目引進數個投資者。（ｍｎ）
|國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
|生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
|樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
|FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
|生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
|國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰