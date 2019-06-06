【貿易開戰】傳波音與中資航空公司洽飛機訂單，惟或受制於貿易戰

《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述消息人士報道，波音正與中國的航空公司討論出售大

約１００架最新款的遠程客機，包括７８７夢想及７７７Ｘ飛機，根據價目表的交易規模逾３０

０億美元。不過因為美中貿易戰升級，令交易短期內不會達成協議。

飛機訂單顯示出兩國的多重利益關係，波音是美國最大的出口企業，但目前旗下的７３７

Ｍａｘ客機在全球停飛。而若達成協議，將有助於縮小美國與中國的貿易逆差。（ｍｎ）

