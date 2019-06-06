《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表示，與中國的貿易談判正在進行中，如果有必
要將在合適時間對３０００億美元中國商品徵收關稅。
另外，特朗普又指，美國與墨西哥在關稅談判中已有進展，但要求墨西哥採取更多措施阻止
中美洲難民進入美國。（ｍｎ）
06/06/2019 15:10
【貿易開戰】特朗普：如有必要將向３千億美元中國商品徵關稅
《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表示，與中國的貿易談判正在進行中，如果有必
要將在合適時間對３０００億美元中國商品徵收關稅。
另外，特朗普又指，美國與墨西哥在關稅談判中已有進展，但要求墨西哥採取更多措施阻止
中美洲難民進入美國。（ｍｎ）
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