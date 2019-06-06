《台股攻略－馮偉明》電子股今日重挫，台股跌５２點

《台股攻略》台股今日（６日）開低走低，跌５２﹒４２點，收報１０４０９﹒２點，成交

金額為新台幣９７８﹒９９億元。

大立光今早觸及跌停，午盤跌約４％，台積電及聯發科則沽壓較大、各跌２％。金融及鋼鐵

股成為今日兩大護法。豐達科５月營收創新高，刺激股價強勢漲停開盤，盤中漲幅維持在８％，

並帶領鋼鐵股力抗空頭，中鋼、燁興及佳大等走強，促使類股指數守在盤上。金融股方面，兆豐

金早盤站上新台幣３１﹒６元創波段新高，帶領台新金、玉山金、中信金、台中銀及彰銀齊揚。

日系外資首評台灣自行車雙雄，分別給予巨大及美利達目標價新台幣２５２元及２００元，尾盤

巨大及美利達皆升超過２％。

投資者目前關心本周末美財長及中國人行行長易綱會否在日本舉辦的Ｇ２０峰會上會晤。現

階段中美貿易戰疑慮仍然存在，加上外資進出偏保守，投資者宜謹慎看待，建議在選股上應著重

基本面，挑選業績較好之公司。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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