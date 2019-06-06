《經濟通通訊社６日專訊》俊盟國際（０８０６２）公布，截至今年３月３１日止之年度股
東應佔溢利將減少，主要由於年內發行承兌票據導致融資成本增加約８９０萬元。
集團年度業績將於本月底前刊發。（ｕｌ）
06/06/2019 09:23
【企業盈警】俊盟（０８０６２）料年度純利減少，融資成本增加
《經濟通通訊社６日專訊》俊盟國際（０８０６２）公布，截至今年３月３１日止之年度股
東應佔溢利將減少，主要由於年內發行承兌票據導致融資成本增加約８９０萬元。
集團年度業績將於本月底前刊發。（ｕｌ）
|國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
|生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
|樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
|FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
|生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
|國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰