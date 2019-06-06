【企業盈警】禮建德（８４５５）料年度盈轉虧，廣告及租金開支增

《經濟通通訊社６日專訊》禮建德集團（０８４５５）公布，截至今年３月３１日止之年度

股東應佔溢利將錄得減少，而去年同期則錄得純利。公司認為，主要歸因於加強銷售及營銷力度

而增加之廣告開支；及集團元朗新分行租賃之新物業使得每月租金開支增加。

集團年度業績將於本月底前刊發。（ｕｌ）

