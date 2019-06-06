《窩輪豪情－梁業豪》港元利率期貨

《窩輪豪情》於香港交易所的衍生產品市場內，除了大部分投資者都認識的指數期貨、期權

和股票期貨、期權外，還有一個月港元利率期貨、三個月港元利率期貨和三年期外匯基金債券期

貨。

香港銀行同業拆息為香港銀行同業間買賣港元投資工具所選定的利率。該拆息（一個月至十

二個月）的定盤乃根據香港銀行公會指定的２０間銀行於香港時間早上１１時正提供的報價，剔

除最高的三個報價（如出現相同的情況，選取最高的三個）與最低的三個報價（如出現相同的情

況，選取最低的三個），以剩餘的十四個報價的平均值（下調至五個小數點）作為期間香港銀行

公會的結算利率。

自１９９７年起，亞洲貨幣市場並不穩定，因而導致港元利率的波動程度上升。港元投資者

對利率波幅變得更為關注，亦增加了選用各種風險管理工具，以作對沖的需要。從另一個角度來

看，此形勢上的發展強化了利率期貨作為有效對沖工具的價值。一個月與三個月港元利率期貨合

約乃根據港元資金市場的短期市場指標，即一個月與三個月香港銀行同業拆息而制定的衍生產品

，受到一定程度上的歡迎。香港期貨交易所於１９９８年１０月２１日和１９９７年９月２６日

分別推出一個月港元利率期貨與三個月港元利率期貨，提供了一系列利率產品，讓市場參與者可

更有效地管理利率風險。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

