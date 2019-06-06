《談國論企－黎偉成》非製造業５月份強化商務擴張力

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年５月份即使持平於對上一個月，但

處於擴張軌道的行業的業務擴張力度加大，更屬普遍的現象，故製造業採購經理指數ＰＭＩ由溫

和擴張轉輕微收縮，綜合ＰＭＩ產出指數基本保持穩定。中央經濟工作會議力促製造業於今年高

質量發展和「要推動先進製造業和現代服務業深度融合」，相信製造業會與服務業今後會同步邁

進，相信實體經濟於新一年可保穩中有進發展之態。



＊國策促現代服務業與先進製造業深度融合＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年５月份持平於

對上一個月的５４﹒３，止住４月份環比回落的０﹒５個百分點之況，但連同３月份５４﹒８環

比上升０﹒５個百分點、２月份５４﹒３環比回落０﹒１個百分點、１月份５４﹒７大增０﹒９

個百分點，以及２０１８年１２月５３﹒８環比增０﹒４個百分點，反映出行業整體情況反覆好

轉。

非製造業近期基本保持相對穩快擴張態勢，有賴（甲）服務業的強力支持，最新情況為（一

）商業活動指數於２０１９年５月份達５３﹒５，較對上一個月上升０﹒２個百分點，止住４月

份５３﹒３環比回落０﹒３個百分點之態，相對於３月份達５３﹒６增０﹒１個百分點、２月份

５３﹒５回落之０﹒１個百分點要理想，而僅次於１月份５３﹒６環比大幅上升１﹒３個百分點

表現，可見服務業在２０１９年前五個月的擴張力度不錯。

尤其是自較為具體的資料作評釋：（Ｉ）「從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政

業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務等行業商務活動指數位於

６０以上的高位景氣區間，相關企業經營活動較為活躍，業務總量快速增長。批發業、資本市場

服務、保險業等行業商務活動指數低於臨界點，行業景氣度有所回落「。惹人注目的，是擴張前

列的行業，所處的為「６０以上的高位景氣區間」，較４月份持平於３月份「５７以上的較高景

氣區間」，大幅提升３個百分點，更相對於２月份之５５要高５個百分點，顯示「企業經營活動

較為活躍「的程度有十分明顯的提升。

再看擴張行業中之前列行業，有（ｉ）於５月份的前三個行業為「鐵路運輸業、航空運輸業

、郵政業」，有別於４月份前三的「水上運輸業、航空運輸業、郵政業」，乃鐵路運輸業取代水

上運輸業而與３月份同樣居首位，反映出人流與物流需求較為殷切的同時，意味著由鐵路帶動的

是內需殷切，而水上運輸中很大可能是有相當部分是由出口外需的反映。我之解讀仍為：反映出

實體經濟有不斷的改善，可以相當程度反映出特朗普對華貿戰未有對中國經濟造成太大衝擊，中

國的內需和對美國以外的其他國家或地區經濟往來仍相對良好；但結合ＰＭＩ分析，貿戰對中國

經濟確有一定的負面影響。

和（ｉｉ）電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務之持續快速擴張，乃受

惠於５Ｇ開始步入商用化的新時代、新階段。



＊物流人流５Ｇ通訊現代服務業快擴＊



（ｉｉｉ）住宿業納入６０的景氣區，顯旅遊行業有長足的發展，亦為內需轉強佳兆。

（ＩＩ）低於臨界點者，有「資本市場服務、保險業等行業」，屬金融行業，乃特朗普對中

國、歐亞等引發貿易戰拖累環球金融市場走扁的最實際表現。特廝以「關稅」作貿戰主要功具的

惡思劣行，引發環球經濟有衰退危機威脅日甚之況，以證券為主的股票市場在如斯劣境力壓，「

五窮」乃應驗「傳統智慧」，「六絕」該會來。

服務業的（二）新訂單分類指數於２０１９年５月份環比回落０﹒２個百分點，險踞臨界點

５０水平，而４月份回落至５０﹒２，環比大幅下跌１﹒３個百分點，跌幅比３月份５１﹒５所

升的１個百分點為大，２月份５０﹒７跌０﹒３個百分點和１月份５１的環比增長０﹒６個百分

點，情況反覆轉淡和向壞。

（三）投入品價格分類指數於２０１９年５月份環比回落０﹒８個百分點至５１﹒７，而４

月份達５２﹒５環比上升０﹒３個百分點，３月份５２﹒２則回落０﹒３個，和２月份達

５２﹒５增０﹒７個百分點、１月份環比增２﹒２個百分點至５１﹒８，成本向上的壓力顯然不

太大；

此使（四）銷售價格分類指數於是月份跌０﹒６個百分點至４９﹒５，略高於６月份跌

０﹒５個百分點，屬可接受之況。

（四）從業人員分類指數４７﹒９環比跌０﹒６個百分點，４月份４８﹒５環比上升０﹒７

個百分點，仍遠離５０之數，有待努力也。

（乙）建築業則有較為重大的倒退：（１）商務活動指數於２０１９年５月份環比再回落１

﹒６個百分點至５８﹒６，即跌破６０。此業之（２）新訂單分類指數環比大幅減少２﹒５個百

分點至５２﹒１，而４月份跌３﹒３個個百分點，處５４﹒６的水平，反覆不穩。（３）投入產

品價格分類指數是月份達５５﹒１和環比回落１個百分點，（４）銷售價格分類指數跌０﹒５個

百分點至５２﹒６，有利於強化競爭力。（５）從業人員分類指數略升０﹒４至５０﹒６。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１９年５月份達６０﹒２，環比減少０﹒１，都屬處

於６０以上的較快增長軌道，其中建築業環比升２﹒２個百分點至６４﹒１，而服務業５９﹒５

跌０﹒５個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

