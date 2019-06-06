《異動股》傳華為減少採購零部件三成，舜宇現跌逾３％暫最差藍籌

《經濟通通訊社６日專訊》傳華為減少採購零部件，本港兩隻藍籌手機設備商有沽壓。其中

舜宇光學（０２３８２）暫表現最差藍籌股，現報６６﹒３元，跌３﹒１４％，盤中低報

６６﹒１５元，失守十天線（約６７﹒４３４元），暫成交達７５萬股，涉資４９９８萬元。

瑞聲（０２０１８）則報４０﹒５元，跌１﹒２２％，暫成交達１２６萬股，涉資５１１３

萬元。

據日媒《日經亞洲評論》引述消息人士報道，自華為成為美國制裁對象後，其已減少採購手

機零部件多達３０％，且下調今年下半年的手機付運預測。

現時，恆生指數報２６８６８，跌２６點或跌０﹒１０％，主板成交５４﹒９３億元。國企

指數報１０３０６，跌０﹒３７％或跌３８點。

上證綜合指數報２８４７，跌１３點或跌０﹒４９％，暫成交１７６﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １０﹒３６元 跌１﹒５２％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５９元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６０元 升１﹒６９％

信利國際 （００７３２） １﹒１２元 無升跌



高偉電子 （０１４１５） １﹒４１元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ５﹒４８元 跌１﹒２６％

富智康 （０２０３８） ０﹒８８元 無升跌

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒０３元 無升跌

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（ｓｃ）

