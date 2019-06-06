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即市新聞

06/06/2019 09:39

《異動股》傳華為減少採購零部件三成，舜宇現跌逾３％暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社６日專訊》傳華為減少採購零部件，本港兩隻藍籌手機設備商有沽壓。其中
舜宇光學（０２３８２）暫表現最差藍籌股，現報６６﹒３元，跌３﹒１４％，盤中低報
６６﹒１５元，失守十天線（約６７﹒４３４元），暫成交達７５萬股，涉資４９９８萬元。
　　瑞聲（０２０１８）則報４０﹒５元，跌１﹒２２％，暫成交達１２６萬股，涉資５１１３
萬元。
　　據日媒《日經亞洲評論》引述消息人士報道，自華為成為美國制裁對象後，其已減少採購手
機零部件多達３０％，且下調今年下半年的手機付運預測。
　　現時，恆生指數報２６８６８，跌２６點或跌０﹒１０％，主板成交５４﹒９３億元。國企
指數報１０３０６，跌０﹒３７％或跌３８點。
　　上證綜合指數報２８４７，跌１３點或跌０﹒４９％，暫成交１７６﹒６９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１０﹒３６元　　　跌１﹒５２％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒５９元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒６０元　　　升１﹒６９％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒１２元　　　無升跌
　　
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒４１元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　５﹒４８元　　　跌１﹒２６％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒８８元　　　無升跌
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒０３元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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