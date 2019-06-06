《異動股》國際油價急挫三桶油受壓，中石化挫近２％逾１６個月低

《經濟通通訊社６日專訊》國際油價隔晚（５日）因美國原油庫存急增而受壓，中石化

（００３８６）Ｈ股現價下跌１﹒５５％，報５﹒０７元，盤中低見５﹒０４元，創逾１６個月

新低；成交約１３８４萬股，涉資７０７６萬元。

Ａ股（滬：６０００２８）現價５﹒４７元人民幣，跌０﹒１８％，成交３６４２萬元人民

幣，涉及６６５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２２﹒７８％。

美國能源資料協會（ＥＩＡ）表示，上周美國原油、汽油和餾分油庫存上漲。原油庫存增加

６８０萬桶，是自２０１７年７月以來最高，較五年來同期平均水平高出約６％，惟市場預計減

少８４﹒９萬桶。

紐約７月原油期貨收報５１﹒６８美元，跌３﹒４％或１﹒８美元，盤中觸及１月中以來最

低水平５０﹒６美元。布蘭特８月原油期貨跌１﹒３４美元或２﹒２％，收報６０﹒６３美元。

現時，恆生指數報２６８６７，下跌２７點或下跌０﹒１０％，主板成交８４﹒８８億元。

國企指數報１０３０３，下跌４１點或下跌０﹒４０％。

上證綜指報２８４５，下跌１５點或下跌０﹒５４％，成交２９４﹒２７億元人民幣。

深成指報８６８１，下跌６４點或下跌０﹒７４％，成交４３８﹒９９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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石油股：

中國石油股份（００８５７） ４﹒２７元 下跌０﹒４７％

中國海洋石油（００８８３） １２﹒１２元 下跌２﹒１０％



油服股：

上海石油化工（００３３８） ３﹒３１元 下跌０﹒３０％

中石化冠德 （００９３４） ３﹒２８元 上升０﹒３１％

中石化油服 （０１０３３） ０﹒９５元 無升跌

華油能源 （０１２５１） ０﹒７８元 無升跌

中石化煉化 （０２３８６） ６﹒４２元 下跌０﹒７７％

中海油田服務（０２８８３） ７﹒０６元 下跌１﹒４０％

巨濤海洋油服（０３３０３） ０﹒７５元 無升跌

安東油田服務（０３３３７） ０﹒９１元 下跌１﹒０９％

中海石油化學（０３９８３） ２﹒３３元 下跌３﹒３２％

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