【貿易開戰】中國首４月美國進口大豆降７成，阿根廷進口增２３倍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表

示，受經貿摩擦影響，首４月中國自美國進口大豆同比下降逾７０％，而自巴西進口大豆同比增

長超過４０％，自阿根廷進口大豆增長２３倍。

中國是美國大豆最大的海外市場，根據全球貿易系統的數據，受美國貿易保保護護主義政策

的影響，美國大豆對華出口由２０１６年時佔美國大豆出口總量的６２﹒３％，下降到２０１８

年的１７﹒９％。

