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06/06/2019 16:45

【駐京專電】郵儲行：籌建理財子公司，理財產品餘額８４３３億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）副行長徐
學明在銀行業例行發布會表示，截至２０１９年５月末，郵儲行理財產品餘額達８４３３億元（
人民幣﹒下同）。具體來看，理財資金投向債券等標準化資產規模７４１７億元，佔比８４％
；淨值型產品佔比達１７﹒３％。
　　徐學明表示，郵儲行正積極籌建理財子公司。按照理財子公司人員、業務、系統與母行分離
的原則，著手開展籌建工作，重點聚焦系統建設和專業人才補充。特別是在系統建設方面，通過
重塑業務流程、提升科技賦能、突出多場景應用，力爭將理財子公司ＩＴ系統打造為集產品管理
、投資管理、銷售管理、客戶服務、嵌入式風控、智能運行於一體的國內領先的資管業務平台。
同時，按市場化機制招聘了近百名專業人才，近期將陸續到位。

＊支持民企投放超１０００億元＊

　　降低企業融資成本方面，近３年，郵儲行理財資金支持民營企業累計投放超過１０００億元
。郵儲銀行擁有近４萬個網點和５﹒８７億個人客戶，７０％以上網點分布在縣域地區。
　　他指出，郵儲銀行理財業務呈現「三高」發展特點：一是零售客戶佔比高。近３年，服務零
售理財客戶２３００萬戶，年均復合增長率２８％；截至今年５月末，零售客戶理財規模達到
７８４０億元，佔理財總規模的比重為９３％。二是縣域地區客戶佔比高。２０１８年，行個人
理財銷量１﹒６３萬億元，其中縣域及以下地區佔比５８％。三是標準化資產投資佔比高。截至
今年５月末，理財資金投向債券等標準化資產規模７４１７億元，佔比８４％。

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