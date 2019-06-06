《午市前瞻》美國減息或引起另一波跌浪，港股支持暫看２６７００

《經濟通通訊社６日專訊》早前美聯儲暗示有減息可能性，加上市場對於美墨兩國達成協議

表示樂觀，道指收升２０７點報２５５３９點。納指收報７５７５點升４８點。標指走高２２點

報２８２６點。

港股今早跟隨外圍高開４０點報２６９３５，之後窄幅波動，盤中在２６８３７至

２６９８４之間上落，最終半日收報２６９５３，升５８點或升０﹒２２％。主板成交３５７﹒

０９億元。國企指數午收１０３２７，跌０﹒１７％或跌１７點。

上證綜合指數半日報２８４８，跌１３點或跌０﹒４６％，成交９９６﹒４７億元人民幣。



＊美庫存急增油價挫，中海油半日最差藍籌股＊



重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒３１％，報６４﹒０５元；港交所（００３８８）

升１﹒３７％，報２５２﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒２４％，報３３０﹒２元；友邦（

０１２９９）特別股息９﹒５仙及末期股息８４﹒８仙將於今日派發，該股半日走高

１﹒１５％，報７４﹒６元。

市區土地供應少，發展商遂透過收購強拍增加土地儲備，恆地（０００１２）就西半山伊利

近街４幢舊樓申請強拍，現時已持物業近９５％業權，估值逾９﹒６億元，暫為今年申請強拍最

貴重的項目，該股上日升近２％炒減息預期，今日回吐，半日跌１﹒２１％，報４０﹒８５元。

其他香港地產股受捧，九倉（００００４）升２﹒２３％，報２０﹒６元；會德豐

（０００２０）揚２﹒３１％，報５３﹒１元；新地（０００１６）升１﹒９３％，報

１２６﹒５元；新世界（０００１７）走高０﹒６８％，報１１﹒８４元；信置（０００８３）

造好，半日升２﹒３８％，報１２﹒９元，為半日表現最佳藍籌；恆隆地產（００１０１）揚２

﹒０１％，報１７﹒２４元。

國際油價隔晚（５日）因美國原油庫存急增而受壓，中石化（００３８６）走低

１﹒３６％，報５﹒０８元；中石油（００８５７）軟０﹒４７％，報４﹒２７元；中海油

（００８８３）挫３﹒２３％，報１１﹒９８元，為半日表現最差藍籌；中海油服

（０２８８３）蒸發３﹒０７％，報６﹒９４元；中海油化學（０３９８３）跟跌３﹒３２％，

報２﹒３３元。



＊內地工信部發５Ｇ牌，鐵塔先升後回吐近４％＊



工信部今日將發放５Ｇ牌，三大中資電訊商上漲，中移動（００９４１）半日揚

０﹒７１％，報７０﹒７５元；中聯通（００７６２）升０﹒３６％，報８﹒４元；中電信

（００７２８）升２﹒５５％，報４﹒０２元。５Ｇ設備股回吐受壓，鐵塔（００７８８）早段

曾最多升２％，高見２﹒０３元，半日回吐３﹒５２％，報１﹒９２元；京信通信

（０２３４２）跌３﹒５９％，報１﹒６１元；中興（００７６３）挫５﹒５％，報

１９﹒９４元，穿二十元關口；中通服（００５５２）跌３﹒０６％，報６﹒０２元。

傳華為減少採購零部件，手機設備股有沽壓。舜宇（０２３８２）蒸發１﹒９７％，報

６７﹒１元；瑞聲（０２０１８）回吐１﹒７１％，報４０﹒３元；比亞迪電子（００２８５）

跌１﹒９％，報１０﹒３２元；富智康（０２０３８）跟跌１﹒１４％，報０﹒８７元；通達集

團（００６９８）則升１﹒６９％，報０﹒６元；華顯光電（００３３４）揚１﹒６９％，報

０﹒６元。



＊彭偉新：樓市成交縮減，地產股暫不宜沾手＊



美股連升兩日，帶動港股今早高開高走，消息面上主要受到聯儲局暗示有機會減息。對於港

股可否重上二萬七關，京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，如美國出現減息，

應思考港股下跌空間有多大，因過去美國減息都會迎來頗大的跌幅。雖然港股今日仍充斥不少資

金，但似乎是獲利盤較多，因此對大市看法較淡，保守看港股能否穩守２６７００點技術防守位

，如果失守的話，港股再跌落年初低位２４８９６點亦不足為奇。

雖然工信部今日批出四個５Ｇ牌照，但中資電信股則不見鑊氣，彭偉新認為現時相關買賣是

以獲利盤居多，建議投資者可待股份回落再入手，其中，中國鐵塔今日已衝上２﹒０３元位置的

高位，投資者可待回至１﹒８１至１﹒８５元之間入手。另外，美聯儲暗示減息亦令本港地產股

略見追捧，彭偉新則指出目前樓市一手及二手成交縮減，資金純粹找藉口向股份泊岸，對於地產

股而言，他還是建議少碰為妙。（ｕｌ、ｍｗ）

