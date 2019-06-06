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06/06/2019 17:40

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４﹒５億，買工行信義光能沽中行大連港

　　《經濟通通訊社６日專訊》港股周四隨外圍高開４０點報２６９３５點，其後最高曾見
２６９８４點升８０點後再未有進帳，之後在手機設備股、「三桶油」及Ａ股表現受壓下，一度
轉跌５７點，但全日收市仍升６９點或０﹒２６％，報２６９６５，全日波幅僅１４６點。
　　按額度計算，北水全日淨流入４﹒５１億人民幣，較上日的１０﹒６４億人民幣，減少
６﹒１３億或５７﹒６％，並創下５月９日以來近一個月新低。北水淨買入最多的個股依次是工
商銀行（０１３９８）、信義光能（００９６８）和農行（０１２８８）；淨賣出最多的依次則
是中國銀行（０３９８８）、大連港（０２８８０）和中國鐵塔（００７８８）。
　　周四主板成交６７１﹒０３億元，較上日減少１５﹒６％，其中港股通成交５８﹒３７億元
，佔總成交８﹒７％。
　
＊北水追捧工行信義光能＊
　
　　國務院公布，小微企業不良貸款容忍度從２％放寬至３％，利好內銀股，約３﹒９７億北水
淨買入工行，累計四日已有１５﹒４３億北水淨流入工行。雖然信義光能主席連續三日減持，拖
累股價暴跌７﹒７％，但該股仍獲９３３６萬北水淨買入。
　　不過，周四再有３﹒４５億北水沽出中行，累計三日淨流出超過９﹒２億，另有約１﹒４２
億北水沽大連港，股價跌１﹒９２％。內地周四日發放５Ｇ商用牌照，鐵塔股價先升後回，全日
跌４％，遭１﹒３７億北水沽出。（ｂｎ）

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