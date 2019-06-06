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即市新聞

06/06/2019 14:28

《美元走勢－羅明立》關注美國５月就業報告，歐元短線向好

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒４１　　　１０８﹒０５　　　１０８﹒３７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２３６　　　１﹒１２２２　　　１﹒１２２３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６９３　　　１﹒２６７４　　　１﹒２６８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４９　　　０﹒９９３０　　　０﹒９９４２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１５　　　７﹒８３８０　　　７﹒８４０４

　　《美元走勢》市場正注視經濟數據，希望從中找到美聯儲未來的利率政策方向。美國５月私
人企業新增職位僅２﹒７萬份，增幅遠不及市場預期及前月的分別１８萬份及２７﹒１萬份，亦
是自２０１０年３月以來最低。美國小非農數據欠佳，加劇市場對中美貿易紛爭對當地就業市場
的影響，更加關注即將公布的美國５月份就業報告。
　　美國減息的預期正在升溫，美匯曾經跌至４月１２日低位９６﹒７３，但其後迅即回升，主
要因為全球其他央行都有可能在今年減息。在澳大利亞央行宣布減息後，美林昨日（５日）發表
報告，預期中國今年內將減息兩次，印度央行及南韓央行亦預期會再減息。報告又指出，雖然歐
洲國家未有急切的減息需要，但歐洲的地緣政治有很多不確定性，或會進一步拖累經濟，屆時歐
洲央行或需要推出寬鬆貨幣政策。
　　此外，歐盟委員會警告，若意大利債務不斷增加，違反歐盟規定情況持續，則將對意大利採
取紀律行動。意大利總理孔特對此表示，期望與布魯塞爾進行建設性會談，就預算目標達成協議
，消息令歐元由跌至１﹒１２２０水平。相信歐元會繼續受意大利財政事件困擾，但現時技術走
勢反映歐元短線向好，只要不跌破１﹒１１８０，仍然可望回升。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒７０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒２０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３４６０　　　１﹒３３２０　　　１﹒３５２０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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