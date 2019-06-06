《美元走勢－羅明立》關注美國５月就業報告，歐元短線向好

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒４１ １０８﹒０５ １０８﹒３７

歐元╱美元 １﹒１２３６ １﹒１２２２ １﹒１２２３

英鎊╱美元 １﹒２６９３ １﹒２６７４ １﹒２６８３

美元╱瑞郎 ０﹒９９４９ ０﹒９９３０ ０﹒９９４２

美元╱港元 ７﹒８４１５ ７﹒８３８０ ７﹒８４０４



《美元走勢》市場正注視經濟數據，希望從中找到美聯儲未來的利率政策方向。美國５月私

人企業新增職位僅２﹒７萬份，增幅遠不及市場預期及前月的分別１８萬份及２７﹒１萬份，亦

是自２０１０年３月以來最低。美國小非農數據欠佳，加劇市場對中美貿易紛爭對當地就業市場

的影響，更加關注即將公布的美國５月份就業報告。

美國減息的預期正在升溫，美匯曾經跌至４月１２日低位９６﹒７３，但其後迅即回升，主

要因為全球其他央行都有可能在今年減息。在澳大利亞央行宣布減息後，美林昨日（５日）發表

報告，預期中國今年內將減息兩次，印度央行及南韓央行亦預期會再減息。報告又指出，雖然歐

洲國家未有急切的減息需要，但歐洲的地緣政治有很多不確定性，或會進一步拖累經濟，屆時歐

洲央行或需要推出寬鬆貨幣政策。

此外，歐盟委員會警告，若意大利債務不斷增加，違反歐盟規定情況持續，則將對意大利採

取紀律行動。意大利總理孔特對此表示，期望與布魯塞爾進行建設性會談，就預算目標達成協議

，消息令歐元由跌至１﹒１２２０水平。相信歐元會繼續受意大利財政事件困擾，但現時技術走

勢反映歐元短線向好，只要不跌破１﹒１１８０，仍然可望回升。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒７０ １０７﹒５０ １０９﹒２０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３４６０ １﹒３３２０ １﹒３５２０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

